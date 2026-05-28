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Programa de Teletica tendrá presentadores con síndrome de Down: vea de qué popular espacio se trata

Los cuatro comunicadores colaboran con el proyecto desde hace un año, pero esta será la primera ocasión en que tomen el control total del show

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Por Fátima Jiménez
Más que noticias
Sebastián Retana (camisa azul), Charlize Silesky (rojo), Sofía Rocha y Stefano Baudrit asumirán la conducción de 'Más que Noticias', de Teletica, el próximo viernes. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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