Programa de Teletica tendrá presentadores con síndrome de Down: vea de qué popular espacio se trata

Sebastián Retana (camisa azul), Charlize Silesky (rojo), Sofía Rocha y Stefano Baudrit asumirán la conducción de 'Más que Noticias', de Teletica, el próximo viernes.

El programa Más que Noticias (MQN), de Teletica, presentará este viernes una edición especial que marcará un hito en la televisión costarricense: por primera vez, la conducción estará completamente a cargo de comunicadores con síndrome de Down.

Charlize Silesky, Sofía Rocha, Stefano Baudrit y Sebastián Retana, integrantes de ION Revista Inclusiva, asumirán el rol protagónico frente a las cámaras.

La propuesta se enmarca dentro de la conmemoración del Día Nacional de la Persona con Discapacidad y los 30 años de la promulgación de la ley relacionada con esta población en Costa Rica.

Integrantes de 'ION Revista Inclusiva' asumirán la batuta de 'Más que Noticias' para realizar un programa inédito. (Tomada de redes sociales)

De acuerdo con el productor y presentador del espacio, Juan Carlos Zumbado, la iniciativa responde a la necesidad de abrir espacios reales dentro de los medios de comunicación.

En declaraciones a Teletica.com, detalló que los cuatro comunicadores han colaborado con el programa durante casi un año, proceso que permitió concretar esta edición especial.

“Buscábamos hacer algo distinto, una propuesta que no se ha visto antes en Costa Rica, donde todo el programa sea liderado por personas con síndrome de Down”, señaló Zumbado a ese medio.

Sofía Rocha aparece en esta imagen en medio del equipo de 'Más que Noticias'. (Tomada de redes sociales)

El especial incluirá reportajes centrados en historias de vida de personas con distintas discapacidades, con el objetivo de visibilizar sus experiencias, aspiraciones y desafíos, así como resaltar el papel del apoyo familiar y social.

Esta edición forma parte de MQN Especiales, un formato diseñado para abordar fechas conmemorativas o temáticas específicas, con una identidad gráfica y sonora diferenciada.

La transmisión se realizará este viernes 29 de mayo a las 6:25 p. m., por canal 7, y también estará disponible en las plataformas digitales de Teletica y la aplicación TDMAX.