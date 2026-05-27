Melania Villalta, de Teletica, vivió inesperado desafío en certamen de belleza en el que participa: esto pasó

Melania Villalta ha sido bailarina y presentadora del programa 'El Chinamo', de Teletica.

La presentadora costarricense Melania Villalta, quien se encuentra en Tailandia representando a Costa Rica en el certamen de belleza Miss Grand International All Stars, ya vivió la preliminar del concurso, donde las participantes se sometieron a un curioso reto.

Durante la mañana de este miércoles 27 de mayo, vivieron lo que el certamen llama la preliminar, ronda 1, uno de los momentos más emocionantes del concurso y que posteriormente implica un reto.

“Treinta minutos después de la preliminar comenzará el reto sin maquillaje; cada una deberá quitarse el maquillaje en el escenario y, así mismo, desfilar una por una”, explicó Melania antes del show.

Las competidoras, efectivamente, subieron al escenario con un traje de gala y, tiempo después, mostraron a todas las candidatas sentadas con una toalla húmeda, preparadas para quitarse su maquillaje en uno de los retos más interesantes de la competición. Luego hicieron una pasarela donde mostraron su rostro 100% natural.

La tica salió al escenario con un traje morado con lentejuelas en plateado.

Por otro lado, este martes, la también presentadora de Teletica realizó su entrevista con el jurado y se sintió orgullosa por su desempeño, ya que la realizó en inglés.

“Es la primera vez en mi vida que hago una entrevista en inglés. Llevo meses estudiando mucho y hoy me siento orgullosa de haberlo logrado”, dijo al final de su presentación.

La gran final del certamen se llevará a cabo este sábado 30 de mayo.