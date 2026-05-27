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Melania Villalta, de Teletica, vivió inesperado desafío en certamen de belleza en el que participa: esto pasó

Las candidatas del Miss Grand International All Stars debieron superar un importante reto en simultáneo y luego hacer una pasarela

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Por Fiorella Montoya
Melania Villalta
Melania Villalta ha sido bailarina y presentadora del programa 'El Chinamo', de Teletica. (Instagram/Instagram)







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melania VillaltaMiss Grand International All Stars
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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