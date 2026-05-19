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Melania Villalta, de Teletica, se roba todas las miradas en certamen de belleza: así le fue a la costarricense

La presentadora de Teletica está compitiendo en el Miss Grand International All Stars y ya tuvo su primera pasarela

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Por Fiorella Montoya
Melania Villalta recibió su banda y tuvo pasarela en traje de baño.
Melania Villalta recibió su banda y tuvo pasarela en traje de baño. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Melania VillaltaMiss Grand International All Stars
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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