Melania Villalta, de Teletica, se roba todas las miradas en certamen de belleza: así le fue a la costarricense

Melania Villalta recibió su banda y tuvo pasarela en traje de baño.

La presentadora costarricense Melania Villalta, quien se encuentra en Tailandia representando a Costa Rica en el certamen de belleza Miss Grand International All Stars, ya debutó en pasarela, donde recibió su banda y modeló en traje de baño.

“Hoy tuvimos la primera presentación oficial, y antes de compartir todo, quiero decir gracias. Por el apoyo, por respaldarme y por ser parte del privilegio que es para mí representar a Costa Rica”, escribió la tica.

Además, la figura de Teletica también dio a conocer cuál es su propósito.

“Genuinamente visualizo en lo que este reto me ha convertido (más allá de una pasarela) y es justamente lo que quiero representar. ¿En lo que podría convertirme? ¡Ustedes y yo! Representar a esas mujeres que creen en su proceso y deciden trabajar en su evolución”, escribió.

Villalta tuvo primero una pasarela en un vestido negro corto con el cual recibió la banda de Costa Rica. Posteriormente desfiló en un traje de baño celeste del diseñador costarricense Kevin Rojas.

La miss tica publicó una fotografía junto a Nawat Itsaragrisil, el presidente de la organización Miss Grand International, a quien Melania describió como “amable y exitoso”.

En el lugar, la costarricense tuvo el apoyo del también modelo Roberto Mena, quien quedó en el cuarto lugar del Mister International 2025.