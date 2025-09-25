Viva

Modelo costarricense se roba todas las miradas y hace historia en Mister International 2025

El costarricense Roberto Mena alcanzó el cuarto lugar de la competencia, que se realizó en Tailandia. Además, fue coronado Mister de las Américas, un logro histórico para el país

Por Fiorella Montoya
Roberto Mena ganó el voto popular en Asia, siendo el primer latino en lograrlo.
Roberto Mena tiene 27 años de edad. (Instagram: Roberto Mena /Instagram: Roberto Mena)







