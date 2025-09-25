Modelo costarricense se roba todas las miradas y hace historia en Mister International 2025

El costarricense Roberto Mena dejó en alto el nombre de Costa Rica y de América Latina en el certamen de belleza Mister International 2025. El modelo alcanzó el cuarto lugar de la competencia y recibió la ovación del público durante la final, celebrada este jueves 25 de setiembre en Tailandia.

Mena compartió su alegría con un video y varias imágenes en sus redes sociales. En el mensaje expresó un profundo agradecimiento y anunció que fue coronado como Mister de las Américas, eso quiere decir ‘el hombre más guapo del continente americano’.

LEA MÁS: Miss Universe Costa Rica 2025 es Mahyla Roth: ¡de Cahuita para el Universo!

“Este es un triunfo que trasciende fronteras y une corazones en todos los rincones del mundo. Esta victoria no es solo mía, es nuestra. Ustedes creyeron en mí, votaron por mí, me apoyaron y juntos hicimos historia. Su fe, pasión y amor me trajeron hasta aquí”, escribió el modelo de 27 años.

Además, dedicó un agradecimiento especial. “Desde lo más profundo de mi alma, gracias por hacer realidad este sueño. Sigamos brillando, inspirando y rompiendo barreras, porque con ustedes nada es imposible. Con todo mi amor y gratitud... Su Mister Costa Rica”.

Así desfiló Roberto Mena en la competencia de trajes nacionales. (Instagram: Roberto Mena /Instagram: Roberto Mena)

El certamen fue ganado por Saadedine Hneineh, de Líbano. El segundo lugar lo ocupó Seung-ho Choi, de Corea del Sur. El tercer lugar correspondió a Bethel Mbamara, de Nigeria.

Mena mostró en sus redes sociales la banda que lo acreditó como Mister de las Américas, dos trofeos y varios ramos de rosas que recibió tras la competencia.