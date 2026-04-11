Presentadora ecuatoriana de televisión casi se ahoga en ‘reality show’; vea el tenso momento

La presentadora Alejandra Jaramillo vivió un momento de angustia durante un reto físico de un programa de televisión.

Durante la grabación de un reto en el programa ¿Apostarías por mí?, de Televisa Univisión, la presentadora Alejandra Jaramillo vivió un tenso momento que generó gran preocupación en redes sociales.

Aunque el video se viralizó recientemente, lo cierto es que el incidente ocurrió a mediados de marzo, mientras participaba en una dinámica junto a su pareja, el también presentador Beta Mejía.

En el desafío, Jaramillo debía sumergirse en una máquina llena de agua y pelotas, recoger varias de ellas y encestarlas en una cesta sostenida por Mejía. Él realizaba la prueba con las manos atadas, mientras Alejandra, además de cumplir con el reto físico, debía responder las preguntas que le hacía uno de los conductores del programa.

El tenso episodio, protagonizado por Alejandra Jaramillo, se volvió viral en redes sociales y despertó mensajes de preocupación y apoyo hacia la presentadora. (Tomada de redes sociales)

Sin embargo, la situación se complicó cuando Jaramillo no soportó más el movimiento de la máquina y comenzó a pedir, desesperada, que la detuvieran. “¡Para, para!”, exclamó mientras hacía gestos con las manos para que la sacaran.

Su pareja, sin notar al principio la gravedad del momento, intentó motivarla para seguir, pero segundos después comprendió el riesgo que corría. “Sáquenla, se está ahogando”, gritó con evidente angustia, pidiendo ayuda al equipo de producción.

@estrellatvecuador La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo, conocida como La Caramelo, vivió un momento de gran tensión cuando se quedó sin aire durante un desafío físico. La situación generó preocupación entre quienes estaban presentes, especialmente en Beta Mejía, quien reaccionó con evidente desesperación al verla luchar por recuperar el aliento. El episodio causó alarma y obligó a detener la prueba mientras ella lograba recuperarse. #noticias #ecuatorianosporelmundo La mejor cerveza artesanal jipijapa 🍺 IG: @cervezajipijapa Encuentrala en el hotel ceibos jipijapa IG: @hotelceibos ♬ sonido original - 🎧❤️‍🩹

Tras el incidente, Mejía expresó que sintió “una impotencia horrible al verla sufrir”, y el tema se volvió viral en redes sociales, donde los espectadores manifestaron su preocupación y empatía.

“Lloré con solo verlo. Qué desesperación” y “Hasta yo sentí la impotencia”, fueron algunos de los comentarios más frecuentes.

A pesar del susto, la pareja logró completar los demás desafíos y esa misma semana se convirtió en la ganadora del formato.