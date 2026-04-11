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Presentadora ecuatoriana de televisión casi se ahoga en ‘reality show’; vea el tenso momento

En un video que se hizo viralizó recientemente, se ve cómo la comunicadora y su pareja reaccionaron con evidente desesperación

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Por Fátima Jiménez
Alejandra jaramillo
La presentadora Alejandra Jaramillo vivió un momento de angustia durante un reto físico de un programa de televisión. (Tomada de redes sociales)







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Presentadora de televisiónAhogamiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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