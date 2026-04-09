Periodista de Teletica aclaró rumores de supuesto noviazgo y embarazo de su compañera

El periodista de Teletica, Wall Obando, tuvo que salir al paso para aclarar una situación que lo persigue desde hace algún tiempo y que ha generado dudas en sus seguidores y televidentes del canal de La Sabana.

Todo empezó luego de que le hicieran una pregunta en sus redes sociales, la cual ya le habían hecho antes: le consultaron si él es novio de la periodista de De boca en boca, Minerva Rojas.

“La respuesta es no... Ella y yo somos buenos amigos y obviamente, nada que ver eso del noviazgo”, afirmó.

Además, Obando dijo que, recientemente, una persona le dijo a Rojas que pensó que él era el padre de la criatura que espera. Esto lo negó rotundamente.

Sobre la relación con su compañera, aclaró que son buenos amigos.

“Hay un chisme muy bueno con esto: cuando Minerva entra al canal no me caía mal, pero a veces, si la energía de una persona no me contribuye, me aparto. Yo no compaginaba mucho con ella y cuando nos ponen a trabajar juntos yo tenía mucho miedo, porque en televisión debe haber mucha química y yo sentí que no lo iba a lograr con ella”, dijo.

Sin embargo, contó que construyeron una buena amistad. “Como siempre andamos juntos, la gente siempre nos dice eso”, finalizó al aclarar la situación.