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Periodista de Teletica aclaró rumores de supuesto noviazgo y embarazo de su compañera

El comunicador decidió responder a las consultas de sus seguidores sobre su colega

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Por Fiorella Montoya
Minerva Rojas, periodista y presentadora de Teletica.
Minerva Rojas y Wall Obando han trabajado en diversas ocasiones juntos en Teletica. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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