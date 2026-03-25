Periodista de Teletica comparte emotivas imágenes tras anunciar la llegada de su segundo hijo

Minerva Rojas, periodista de Teletica, compartió una serie de emotivas imágenes luego de revelar este martes que será madre por segunda vez. La noticia la dio durante la transmisión en vivo del programa De boca en boca.
Minerva Rojas, periodista de Teletica, compartió una serie de emotivas imágenes luego de revelar este martes que será madre por segunda vez. La noticia la dio durante la transmisión en vivo del programa De boca en boca.
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