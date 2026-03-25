Periodista de Teletica comparte emotivas imágenes tras anunciar la llegada de su segundo hijo

Minerva Rojas, periodista de Teletica, compartió una serie de emotivas imágenes luego de revelar este martes que será madre por segunda vez. La noticia la dio durante la transmisión en vivo del programa De boca en boca.

La comunicadora también compartió en la publicación un sentido mensaje : “¡Bebé en camino! Muy felices de compartir esta noticia que nos llena el corazón de mucho amor. Seremos papás y desde ya nos sentimos muy ilusionados por vivir esta nueva etapa juntos”.

Rojas incluyó su comentario en un mensaje donde posa junto a su pareja, Bryan Cordero, mientras sostienen la imagen de un ultrasonido.

“En la última foto, les compartimos el primer regalo que le dio su hermano mayor, Alejandro, una ropita elegida por él mismo”, explicó la periodista al referirse a su primer hijo, quien tiene 10 años.

El especial regalo fue un conjunto de camisa con pantalón de color blanco. “Gracias a todos por sus lindas muestras de cariño, por sus mensajes llenos de amor, pero sobre todo, por sus buenas vibras y sus oraciones”, escribió al final del mensaje.

En las fotografías se observa a la pareja disfrutando del momento en medio de un peluche blanco que carga una pequeña cobija rosada y un peluche de Lotso, el oso de la película Toy Story.

En las imágenes compartidas para celebrar la noticia, Minerva Rojas posa junto a su pareja, Bryan Cordero, mostrando el ultrasonido. (Instagram/Instagram)

La periodista Minerva Rojas reveló su segundo embarazo durante la transmisión en directo del programa "De boca en boca". (Instagram/Instagram)