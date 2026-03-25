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Periodista de Teletica comparte emotivas imágenes tras anunciar la llegada de su segundo hijo

La comunicadora de Canal 7 compartió que su hijo mayor fue el encargado de elegir el primer regalo de su hermano. Vea las tiernas fotografías

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Por Fiorella Montoya

Minerva Rojas, periodista de Teletica, compartió una serie de emotivas imágenes luego de revelar este martes que será madre por segunda vez. La noticia la dio durante la transmisión en vivo del programa De boca en boca.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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