Periodista de Teletica revela la aterradora situación que vivió: ‘Uno de los momentos de mayor temor de mi vida’

El periodista de Teletica narró en redes sociales los hechos que lo hicieron temer por su seguridad.

“Viví uno de los momentos de mayor temor en mi vida”. Con esta frase inició el relato del susto que pasó el periodista Walter Obando, figura de Teletica y rostro del programa Mira quién baila.

Según contó el comunicador, hace unos días salió a correr por una ruta en Santo Domingo de Heredia, cuando un automóvil de color azul comenzó a perseguirlo, motivo por el cual temió por su seguridad. Recordó que esa ruta, por lo general, la hace acompañado; sin embargo, el día de los hechos iba solo.

“El señor comienza a hacerme con su rostro señales obscenas. Me indica que me suba a su carro”, contó Obando.

El periodista detuvo su carrera y regresó para buscar un lugar seguro, ya que donde se encontraba era un espacio rodeado de cafetales. No obstante, la situación se tornó más compleja. “El señor se va. Yo trato de seguir mi ruta corriendo y veo que regresa a toparme. En ese momento entro con mayor temor y lo que hago es llamar al 9-1-1”, explicó.

Periodista de Teletica vivió momentos aterradores que lo hicieron llamar a la policía

La respuesta de las autoridades fue rápida. Según narró el periodista, oficiales de la Fuerza Pública atendieron su llamado. Después de conversar con los policías y alertarlos, Walter siguió su camino.

“En el momento que continúo, vuelve a aparecer el señor en su carro. La Fuerza Pública lo intercepta. Me hizo sentir muy vulnerable y me hizo pensar que esta situación es la que viven a diario muchísimas mujeres en el país”, agregó el comunicador.

Obando manifestó su preocupación porque ya no se pueda salir a hacer ejercicio si no es en compañía. Al final, el susto quedó solo en eso y Walter se encuentra bien, pero aprovechó sus redes sociales para dejar un consejo a sus seguidores: “No utilicen rutas solitarias, busquen lugares donde haya bastante gente o donde tengan visibilidad para que estén seguros. Gracias a Dios estoy bien, tomé la decisión correcta de llamar a la Policía”, concluyó.