‘Mira quién baila’: Cinco cosas que debe saber del nuevo programa de Teletica

A partir del próximo domingo 15 de setiembre, Canal 7 estrenará la pista de baile de Mira quién baila, el nuevo programa que Teletica Formatos prepara para el público.

Si bien Dancing With The Stars era uno de los programas de Teletica favoritos de la audiencia, este 2024 la televisora decidió cambiar de formato y darle la oportunidad a un nuevo espacio que también incluye bailarines, figuras, jueces y, por supuesto, mucho baile.

En entrevista con La Nación, Vivian Peraza, productora de Teletica Formatos dio a conocer los detalles sobre la nueva propuesta que acompañará a la familia costarricense por aproximadamente 12 semanas.

Lynda Díaz, Berny Madrigal, Lisbeth Valverde y Luis Montalbert son cuatro de las 11 figuras que participarán en 'Mira quién baila'. (Captura)

1. Participantes

Para esta primera edición de Mira quién baila la producción se tomó el tiempo para elegir a las personalidades que consideraba correctas, de acuerdo con lo que su público les pide.

Según explica Peraza, las producciones de este tipo son muy familiares y, por ello, tienen que elaborar una lista de figuras que incluya de todo un poco: deportistas, creadores de contenido, presentadores, entre otros.

“Es como tener un pastel muy diverso. Creemos que tenemos todos los ingredientes para que sea un programa que la familia se siente a ver, que pueda escoger su personaje favorito, con el que pueda sentirse identificada. Por eso queríamos hacer una paleta de color, que fue lo que al final logramos”, detalló la productora.

LEA MÁS: ‘Mira quién baila’: Lynda Díaz, Luis Montalbert y Lisbeth Valverde tendrán estas parejas en la pista

En esta edición, los participantes serán: la empresaria y modelo Lynda Díaz, el youtuber Diego Bravo, el músico Luis Montalbert-Smith, el exfutbolista Austin Berry, el modelo Berny Madrigal y el narrador taurino Marvin Hidalgo.

Además, también estarán la periodista Janeth García, la modelo Libni Ortiz, la reina de belleza Lisbeth Valverde (Miss Costa Rica 2023), la boxeadora Naomy Valle y la cantante Vanessa González.

2. Presentadores

La conducción del programa recaerá en Édgar Silva, quien también es presentador del programa de Teletica Formatos Nace una estrella. De acuerdo con Peraza, optaron por Silva y no por Randall Vargas (quien conducía Dancing With The Stars) con la intención de que los televidentes “sientan que es un formato totalmente diferente” y eso “repercute en todos los componentes”.

La copresentadora elegida es la actriz y modelo Natalia Carvajal (Miss Costa Rica 2018), quien anteriormente había trabajado en otras producciones de la televisora.

Natalia Carvajal regresará a la pantalla de Teletica para compartir la conducción de 'Mira quién baila' con Édgar Silva. Foto: Natalia Carvajal para LN.

“Desde hace un tiempo queríamos trabajar con ella y no se había dado la oportunidad. Cuando surgió el programa y antes de tomar decisiones, hicimos contacto con Natalia y ella se mostró muy contenta. Ahorita está escribiendo una novela para Televisa, entonces calzan los tiempos de ella y de nosotros”, detalló la productora.

Junto a Édgar y Natalia estará la presentadora Natalia Rodríguez, una pieza que siempre es tomada en cuenta por Teletica para este tipo de producciones.

‘Mira quién baila’ es el tercer programa de competencia de baile y celebridades que Teletica Formatos adopta, a partir de franquicias extranjeras. Anteriormente ya había hecho varias temporadas de ‘Bailando por un sueño’ y ‘Dancing with the Stars’.

3. Jueces

El panel de jurados es completamente nuevo. Uno de los integrantes que más llama la atención es el español Toni Costa, quien es una figura bastante mediática a nivel latinoamericano por participar en este formato de baile en Estados Unidos, además, por ser expareja de la famosa actriz Adamari López.

“Alguien cercano al canal nos hizo el contacto con Televisa Univisión. Todo se ha dado muy natural. Él está bastante anuente a poder venir y mostrar su talento en Costa Rica, al igual que Isaac Rovira, quien también estuvo en Mira quién baila, en España”, comentó Peraza.

Toni Costa es bailarín profesional y ha formado parte de 'Mira quién baila' Estados Unidos. (Captura IG)

De hecho, los españoles Rovira y Costa serán los dos encargados de montar las coreografías de esta temporada.

Además, el nuevo panel contará con el actor y comediante costarricense Mauricio Astorga, así como la actriz y cantante salvadoreña (quien radica en Costa Rica) Isabel Guzmán, pues, como explicó Peraza, este “es un formato demasiado diferente a Dancing”, y como no se evalúa lo mismo, necesitaban de otro tipo de talentos en los jurados.

4. Nuevo formato

Si bien Teletica no descarta volver a hacer Dancing en un futuro, ahora se concentra en sacar adelante su nueva apuesta televisiva. Y aunque el público pueda llegar a pensar que este es un programa igual al anterior, lo cierto es que este es muy diferente, comenzando por los ritmos que se van a bailar.

De hecho, Vivian Peraza considera que los televidentes se sentirán más identificados con este formato, pues se bailarán ritmos musicales más latinos, como swing criollo y reguetón, entre otros.

LEA MÁS: Lynda Díaz se enfrentará a deportistas, cantantes y periodistas en ‘Mira quién baila’, el nuevo programa de Teletica

“Nosotros, honestamente, en algún momento habíamos tomado la decisión de que Dancing tuviera siete temporadas; sin embargo, el formato agarró una fuerza bastante grande, pero en esta ocasión queríamos agarrar esta carta (MQB) para que el tico se sintiera más identificado con los bailes, que era algo que de repente no pasaba con Dancing, a veces a la gente le costaba opinar porque no era algo de su conocimiento, era algo muy técnico”, asegura Peraza.

Además, la eliminación en este programa también será diferente. Por ejemplo, las parejas en competencia van a bailar en cada programa y al final de la noche los jueces decidirán cuáles son las dos que van a zona de eliminación. En ese momento, se abren las votaciones y a la semana siguiente el público decide cuál se va.

Yessenia Reyes y Lucía Jiménez son dos bailarinas bastante conocidas por el público y que regresan para 'Mira quién baila'. (Rafael Pacheco Granados)

Cada programa tiene una duración de dos horas y media y, posteriormente, continúa Mira quién habla, un pequeño espacio en vivo que “lleva un poco más de reality”. Este lo conducen los periodistas del programa, es decir, Minerva Rojas y Walter Obando.

5. Bailarines

Peraza fue enfática en que en este programa los famosos tendrán más foco que sus bailarines, pues así es el formato. Por ello, la productora habló con los bailarines y les explicó que en Mira quién baila no se habla de parejas, como sí pasa en Dancing with the Stars.

Eso no quiere decir que los coreógrafos no sean piezas claves para el programa y la televisora, que los ha convertido en personajes bastante conocidos gracias a otros programas. Tal es el caso de Lucía Jiménez, Alhana Morales y Javier Acuña, quienes han sido los bailarines de Teletica Formatos en sus diferentes producciones.

“Son personas en las que confiamos. Los bailarines no hacen solo el acompañamiento de su famoso, sino que también hacen un trabajo emocional, de contención y los van guiando durante la temporada. Entonces para nosotros es importante que estos nuevos participantes se sientan en la comodidad de absolutamente todo”, dijo la productora.

n rquiAdemás, el nuevo panel contará con el actor y comediante costarricense Mauricio Astorga, así como la actriz y cantante salvadoreña (e Isabel Guzmán, pues, como explicó Peraza, este “es un formato demasiado diferente a aachez y Byron Ávil