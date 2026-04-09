Viviana Calderón revela cambio clave que tendrá programa de Repretel: de esto se trata

Viviana Calderón regresa a la pantalla de Repretel para la nueva temporada del programa 'Conexión'.

Viviana Calderón, uno de los rostros de televisión más queridos en Costa Rica, volverá a uno de los espacios deportivos más dinámicos de Repretel. La presentadora se integrará al programa Conexión, que estrenará su próxima temporada el 26 de abril luego de tres años de ausencia.

“Vuelvo una temporada más a Repretel, a un proyecto al que estoy invitada y que me tiene muy feliz; es esta oportunidad que me emociona muchísimo. Va a ser un programa que muchos de ustedes conocen”, explicó la comunicadora. Además, detalló que esta nueva etapa se extenderá, inicialmente, por ocho semanas.

Su participación se une a la de figuras conocidas del medio como María González, Pablo Gabas, Mauricio Montero y Alonso Solís.

“Ya tuvimos ensayo de algunos juegos, no les puedo explicar, pasé muerta de risa; mis compañeros están metidos, todos los panelistas, los compañeros de producción, está increíble. Vamos a disfrutar muchísimo, será un espacio para toda la familia”, afirmó Calderón en un video publicado en sus redes sociales.

Además, la presentadora dio a conocer una de las novedades que tendrá el espacio para los televidentes.

“Usted puede estar presente, esa es una de las novedades, habrá público y usted puede ganar muchos premios”, dijo con evidente emoción, resaltando la interacción que buscará el programa en esta edición.

Para presentarla oficialmente, Repretel recordó sus primeros pasos en la corporación, específicamente en el programa A todo dar. “La misma esencia que recordás, ahora en una nueva etapa”, escribieron en la publicación de bienvenida.