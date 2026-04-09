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Viviana Calderón revela cambio clave que tendrá programa de Repretel: de esto se trata

El próximo 25 de abril, la presentadora vuelve a Canal 6

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Por Fiorella Montoya
Viviana Calderón, presentadora de La dulce vida, de Repretel.
Viviana Calderón regresa a la pantalla de Repretel para la nueva temporada del programa 'Conexión'. (Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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