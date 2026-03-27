Viva

‘Conexión Fútbol’, de Repretel, ya tiene fecha de regreso y revela a su nuevo elenco

El equipo combina rostros reconocidos, así como nuevas figuras del medio deportivo y del entretenimiento nacional

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Conexión Fútbol regresa el 26 de abril, a las 7:30 p.m., por canal 6.
'Conexión Fútbol' vuelve a la pantalla de Repretel en un mes, según se anunció este viernes. (Repretel )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RepretelConexión fútbol
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.