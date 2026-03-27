‘Conexión Fútbol’, de Repretel, ya tiene fecha de regreso y revela a su nuevo elenco

'Conexión Fútbol' vuelve a la pantalla de Repretel en un mes, según se anunció este viernes.

El programa Conexión Fútbol regresará a la pantalla de Repretel después de tres años fuera del aire. El popular programa deportivo confirmó su regreso para el 26 de abril, a las 7:30 p. m., tras haber emitido su último episodio en julio de 2023.

La noticia del retorno fue anunciada a través de un video, publicado en las redes sociales del espacio este viernes 27 de marzo, donde aparece el nuevo elenco pasándose una pelota de fútbol, simbolizando el reencuentro y el inicio de una nueva etapa.

El elenco combina rostros reconocidos, así como nuevas figuras del medio deportivo y del entretenimiento nacional. Entre ellos destacan María González, Mauricio “Chunche” Montero, Alonso Solís, Viviana Calderón, Rodolfo Mora, Sebastián Ocampo, Mary Escalante, Pablo Gabas, Mattia Masanes y Merlyn Villarreal.

Conexión Fútbol es un programa que se caracteriza por su enfoque en el análisis deportivo, el debate y la cercanía con la afición. Su contenido gira principalmente en torno al fútbol costarricense, abordando desde los resultados de la jornada hasta la actualidad de jugadores, clubes y selecciones nacionales.

Además, el formato incluye actividades, retos, juegos y premios, manteniendo el tono dinámico que lo hizo popular entre los seguidores del fútbol.

Fiel a su estilo, el programa seguirá apostando por la opinión y la polémica, con una fuerte interacción directa con los televidentes a través de sus plataformas digitales.