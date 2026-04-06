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‘Esto no me gustó de Costa Rica’: El inesperado mensaje de una youtuber tras su visita al país

La también presentadora compartió un video donde enumera las situaciones que vivió en el país

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Por Fiorella Montoya
Costa Rica recibió la visita de la youtuber venezolana Andrea Deibis, quien compartió su travesía por las montañas nacionales.
Costa Rica recibió la visita de la youtuber venezolana Andrea Deibis, quien compartió su travesía por las montañas nacionales. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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YoutuberTuristaAndrea Deibis
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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