‘Esto no me gustó de Costa Rica’: El inesperado mensaje de una youtuber tras su visita al país

Costa Rica recibió la visita de la youtuber venezolana Andrea Deibis, quien compartió su travesía por las montañas nacionales.

La youtuber venezolana Andrea Deibis estuvo de vacaciones en Costa Rica disfrutando de las playas, montañas y comida costarricense. Aprovechando el paseo, compartió videos en YouTube donde muestra su travesía por el país.

Uno de los videos que más llamó la atención fue uno en el que empezó diciendo: “Esto fue lo que no me gustó de Costa Rica” y empezó a enumerar.

“Conocer el Mercado Central, el desayuno típico, gallo pinto y natilla, subir a un volcán por primera vez y verlo de noche, ir a puentes colgantes, ver un quetzal, que un perezoso me coqueteara y me guiñara el ojo, ver mariposas, atardeceres y relajarme en aguas termales”, dijo.

La sorpresa para muchos fue la siguiente frase: “Eso es lo que me encantó y lo único que no me gustó es que no me puedo quedar más días... Pura vida, mae”, dijo.

Los ticos no se hicieron esperar en los comentarios de la también presentadora de televisión y, de inmediato, la invitaron a continuar viniendo al país. Ella les respondió que necesita “vacaciones eternas en Costa Rica” para seguir disfrutando de lo mucho que le gustó.

La creadora de contenido ya había visitado el país y afirmó que es una nación en la que se siente la felicidad de las personas; así lo dejó constar en un extenso video que grabó sobre su visita a La Fortuna de San Carlos.