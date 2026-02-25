Presentador de ‘Telenoticias’ se salió del libreto en vivo y actuó de forma inusual: vea el momento

El periodista Juan Manuel Vargas es el encargado de presentar la edición matutina de 'Telenoticias'.

Juan Manuel Vargas, presentador de Telenoticias, es el semblante sobrio y la voz serena con la que Teletica recibe a su audiencia desde temprano. Su sello auténtico emana seriedad infranqueable, al estilo de guardia de la realeza británica, pero hoy, por un momento, fue distinto.

En plena transmisión en vivo de la edición matutina del noticiero de Canal 7, Vargas se salió del libreto y rompió con las formas que lo caracterizan, regalando una curiosa intervención este 25 de febrero.

Todo ocurrió por uno de los pocos temas personales que se conocen de él: su afición por el Club Sport Cartaginés. A las puertas del encuentro que disputará el equipo de sus amores frente al Vancouver Whitecaps, la emoción y el nerviosismo se apoderaron del periodista por unos instantes.

Tras presentar el primer segmento deportivo, Melissa Alvarado puso el tema en la mesa y hasta aseguró que se vistió de azul para apoyar al cuadro brumoso. Entonces, María Jesús Rodríguez, copresentadora del espacio, detalló que Juan Manuel también portaba colores similares.

“No, esto es más como tirando a verde, pero si ganamos, prometo que mañana vengo de azul”, aclaró.

Luego, con cierto nerviosismo, el experimentado comunicador comparó el duelo que le espera a los cartagineses con el de David contra Goliath. Seguidamente, de forma totalmente inesperada, impostó la voz cual si fuera un vendedor, para pedirle apoyo a los futboleros ticos.

“Pero bueno, diay. ¡Esperamos tu apoyo porque representamos a Costa Rica; gracias, saprissista, alajuelense!... no sé qué tanto los heredianos, pero bueno”, dijo levantando los pulgares y en tono inusual, desatando las risas de sus compañeras.

Finalmente, Rodríguez remató el singular momento asegurando que, en nombre de los liguistas, ella daba su adhesión a Cartago para el partido de esta noche.