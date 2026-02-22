Heredera de Teletica mostró efusivamente sus colores en el Clásico Nacional: vea el momento

Luciana Prada es nieta de los fundadores de Teletica e hija de Olga Picado, directora de Teletica Formatos.

Luciana Prada, heredera de la familia dueña de Teletica, disfrutó del Clásico Nacional entre Saprissa y Alajuelense desde un palco del estadio Ricardo Saprissa Aymá. Allí, un reconocido influencer la grabó mostrando efusivamente sus colores.

Momentos antes de que iniciara el encuentro, Prada dejó saber que se encontraba en la casa del equipo tibaseño, con una fotografía que mostraba a los jugadores de ambos equipos durante el saludo previo.

Luego, ya finalizado el partido, el modelo y creador de contenido Greivin Morgan se grabó junto a Luciana, celebrando con emoción el triunfo de los morados.

“¡Eo, viva Saprissa!”, cantó con fuerza Prada, junto a Morgan y otros fanáticos saprissistas que se encontraban cerca.

Luciana Prada es una de las hijas de doña Paula Picado, directora de Teletica Formatos y quien a su vez es hija de Olga Cozza y René Picado Esquivel, matrimonio que fundó la Televisora de Costa Rica junto con Carlos Reyes.

Por su parte, Luciana ha estado involucrada en varios proyectos del canal, incluidos formatos como Nace una estrella. Desde finales del 2025, ha estado vinculada a Teletica Entretenimiento, una nueva filial de la empresa orientada al mundo de las redes sociales y el streaming.