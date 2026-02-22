Viva

Heredera de Teletica mostró efusivamente sus colores en el Clásico Nacional: vea el momento

La comunicadora asistió al estadio del equipo tibaseño para ver el encuentro entre la Saprissa y la Liga

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Luciana Prada, Lula Prada, heredera de Teletica.
Luciana Prada es nieta de los fundadores de Teletica e hija de Olga Picado, directora de Teletica Formatos. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luciana PradaTeleticaSaprissa
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.