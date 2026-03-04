Presentador de ‘Telenoticias’ se salió del guion en vivo e hizo un reclamo que muchos tienen: ‘Ahí están la pruebas’ (video)

El periodista de Teletica Juan Manuel Vargas es el presentador de la edición matutina de 'Telenoticias'.

El periodista Juan Manuel Vargas, de Telenoticias, volvió a salirse del libreto en vivo y protagonizó una inesperada interacción. Esta vez, el motivo fue un reclamo que muchos, al igual que él, tienen.

Anteriormente, Vargas, confeso aficionado del Club Sport Cartaginés, dejó su seriedad por un momento para pedir apoyo para su equipo en su serie contra el Vancouver Whitecaps.

Ahora, el cuadro brumoso nuevamente estuvo detrás de un peculiar comentario del comunicador. Aunque, hay que decirlo, fue motivado por sus compañeras Melissa Alvarado y Yahaira Piña.

Tras finalizar el primer segmento deportivo del telenoticiario matutino, Alvarado recordó que más adelante volvería a la transmisión para analizar el encuentro de este martes, en que el cuadro cartaginés perdió ante la Liga Deportiva Alajuelense.

Piña intervino y con una sonrisa, añadió que también esperaba las reacciones de su compañero. Juan Manuel, ya entre risas, respondió que prefería no referirse al tema porque podría sonar a excusas.

Juan Manuel Vargas, de 'Telenoticias', habló de Cartaginés tras la derrota contra Alajuelense

No obstante, Melissa Alvarado reconoció que los jugadores brumosos se mostraron cansados y eso fue el pase para que Vargas procediera con su reclamo.

“No Melissa, pero vea. En menos de una semana jugaron en Vancouver, regresaron de Canadá, fueron a San Carlos. Fue el último equipo que jugó el fin de semana y el primero en abrir esta semana”, dijo el presentador de Telenoticias.

“Ayer sí se veía; dos jugadores no terminaron el partido por problemas musculares. Ahí están las pruebas, Yahaira, créame, no son excusas”, concluyó, desatando las carcajadas en el set.

Incluso, lanzó una advertencia a los rojinegros, asegurando que son ellos quienes se enfrentarán a una seguidilla de partidos complicada y que tienen por delante un difícil encuentro internacional. “Ese equipo de Los Ángeles no es jugando”, afirmó.