Figura de Teletica hizo inesperado comentario a su compañera y desató reacciones en redes sociales (video)

Durante un programa en vivo de Teletica, un comentario totalmente inesperado de un presentador a una compañera, rompió el libreto y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

El curioso momento ocurrió durante la edición del 3 de marzo de De boca en boca. En el espacio de farándula, este martes se realizó un recorrido en tiempo real por la nueva casa de Montserrat del Castillo.

Montserrat Del Castillo y Mauricio Hoffmann vivieron varios momentos cómicos durante la edición de este 3 de marzo de 'De boca en boca', de Teletica. (Facebook)

Aunque la idea central era conocer el nuevo hogar de la conductora, fue Mauricio Hoffmann quien se robó el show sacando su faceta más cómica y protagonizando más de un chasco.

Uno de esos fue cuando observaban una fotografía de Montserrat que colgaba en la pared, en la que la modelo aparece con el pantalón desabotonado. El periodista le preguntó de qué año databa esa imagen y con fisga le cuestionó si la prenda no le cerraba correctamente.

“Fue hace cómo 16 años y no, no me cerraba, estaba...”, dijo dubitativa la presentadora, a lo que Mauricio remató: “Estaba estreñidita”, para después soltar las risas.

El sorpresivo chiste le valió a Hoffmann un golpe con un pasaporte de parte de Castillo, a modo de amistoso regaño.

Este fragmento fue compartido por el programa farandulero en sus redes sociales y además de acumular cientos de miles de reproducciones, se llenó de comentarios de usuarios, quienes aplaudieron el humor de la figura de Teletica.

“Fue como llevar al Chavo del 8 a la casa, ¡Solo tortas!”, escribió una mujer entre risas. “Solo tortas, pero me encanta su carisma”, “Cómo me hicieron reír”, “¿Cómo no reír con las ocurrencias de Mau?”, fueron otros de los mensajes.