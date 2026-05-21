Perdió cerca de 135 kilos de peso y entró a una tienda por casualidad: la sorpresa que la hizo romper en llanto

En entrevista con la revista 'People' la mujer contó que no usaba shorts desde que era una niña.

Una estadounidense de 41 años se volvió viral en redes sociales al publicar un video en el que se le ve llorando de la emoción dentro del probador de una tienda de ropa. ¿La razón? Ver la transformación extrema de su cuerpo al perder cerca de 135 kilos de peso desde que comenzó un proceso para mejorar su salud en el 2022.

De acuerdo con la revista People, el video que publicó Katherine Lipovsky conmovió a miles de usuarios de Instagram al verla llorar al contar que entró a la tienda American Eagle por casualidad e intentó probarse unos shorts que estaban en oferta. “De repente eres talla seis en American Eagle y has querido esto desde los 17 años”, escribió la mujer en la descripción del video.

En entrevista con la revista estadounidense, Lipovsky afirmó que no había usado shorts desde que era niña y un compañero en la escuela se burló de las estrías en sus piernas.

La pérdida de peso inició en marzo del 2022 por una preocupación sobre su salud. “Mis análisis estaban mal. Tenía enfermedad hepática; si no hacía algo, iba a costarme la vida”, contó a People.

La estadounidense de 41 años ha compartido en redes sociales su proceso de pérdida de peso para inspirar a otras mujeres a cuidar de su salud. (Captura)

Agregó que durante muchos años probó dietas y que usó diferentes herramientas para bajar de peso, algo que lograba por poco tiempo, pero sufría del temido efecto rebote.

Para lograr el cambio final, la mujer afirmó que abordó la situación de manera holística. “Me centré en cambios sostenibles. Pequeños cambios que eventualmente sumaron”, aseveró.

Desde su video viral, Lipovsky se ha convertido en una creadora de contenido sobre su viaje de pérdida de peso.