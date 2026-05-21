Planeta insólito

Perdió cerca de 135 kilos de peso y entró a una tienda por casualidad: la sorpresa que la hizo romper en llanto

Una estadounidense de 41 años se volvió viral en redes sociales al mostrar su emotiva reacción al evidenciar la transformación extrema de su cuerpo desde el 2022

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Por Jessica Rojas Ch.
Katherine Lipovsky
En entrevista con la revista 'People' la mujer contó que no usaba shorts desde que era una niña. (Captura)







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Pérdida de pesoKatherine Lipovsky
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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