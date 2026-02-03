¡20 kilos menos y contando! Modelo talla plus de Costa Rica contó los secretos para bajar de peso

Jessi Rodríguez explicó que su cambio no se debió a un tema estético, sino que buscó con ayuda de especialistas el proceso para mejorar su salud.

Tras bajar 20 kilos de peso y mejorar muchos aspectos de su salud, la modelo y creadora de contenido Jessi Rodríguez se mostró agradecida por el proceso que vive desde hace ocho meses, aunque asegura que siempre se ha sentido bella con más o menos peso.

La joven, quien en el 2022 llamó la atención por hacer la audición del certamen Miss Costa Rica siendo una modelo de talla plus, contó en el programa De boca en boca que el peso que ha perdido ha sido un trabajo que ha realizado acompañada por especialistas en salud, además de que cambió hábitos de ejercicio y alimentación.

“Todo desde el amor y compasivamente conmigo misma. Siempre he dicho que me siento igual de linda que hace ocho meses. Para mí siempre he sido divina, pero a nivel de ropa ya se va notando (el cambio)”, manifestó en entrevista con el programa de farándula de Teletica.

Al cierre de su comentario, dejó un mensaje muy importante para las personas: “Para mí la belleza va en todas las tallas”, expresó.

Jessi Rodríguez ha manifestado que ella siempre se ha sentido hermosa con más o menos peso. (Instagram)

Hace unos meses, cuando inició su proceso de salud, Rodríguez - quien es reconocida por defender la variedad de formas y de cuerpos-, atribuyó su empeño a un motivo de salud y cuidado personal, no a una necesidad estética.

¿Qué ha hecho para bajar de peso?

En uno de sus videos en TikTok, Jessi explicó en octubre que ella siempre ha sido una persona muy saludable, pero entendió que no se estaba alimentando de forma nutritiva. Así que se sometió a exámenes médicos y a la evaluación de especialistas para encontrar una mejora.

La atendió una endocrinóloga, una nutricionista, visitó al ginecólogo y hasta asistió a terapia psicológica. En ese momento ya estaba practicando ejercicio y deporte, lo que aportaba positivismo a su cambio de vida. Con las recomendaciones comenzó a alimentarse de mejor manera.

“Me salieron unas cosas de la insulina alteradas, porque yo hacía y hacía y no veía que mi cuerpo reaccionara. La endocrinóloga me mandó un medicamento para regular esos niveles de insulina”, explicó.

Dijo que no mencionaba el nombre de la medicación porque para ella llegar a tomarla se tuvo que someter a muchos análisis y a la supervisión médica, por lo que no quisiera influir en que alguien tome el tratamiento sin antes consultar a un doctor.

“Mi objetivo no es bajar de peso, mi objetivo es nutrirme mejor, rendir mejor. El peso solo es una consecuencia de todas estas cosas que he ido revisando en mi salud para hacer la mejor versión de mí. Yo me he amado en todas mis versiones, me he respetado y me he valorado”, concluyó entonces.