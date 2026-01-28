Mujer contó cómo bajó 28 kilos sin dieta estricta ni inyecciones y sorprendió en redes sociales

Harriet documentó su proceso de pérdida de peso basado en alimentación balanceada y actividad diaria. En un año bajó 28 kilos sin métodos extremos.

La creadora de contenido Harriet, conocida en TikTok como @hungryhazza, explicó cómo logró perder 28 kilos sin recurrir a dietas estrictas, inyecciones o rutinas exigentes en el gimnasio. Su cambio físico llamó la atención de miles de seguidores y generó reacciones de admiración por la disciplina aplicada durante un año.

La joven, residente en el Reino Unido, compartió imágenes del antes y después de su proceso. Según relató en sus publicaciones, en enero de 2025 su peso llegó a 101,60 kilogramos, una condición que afectaba su bienestar diario y su salud general.

Harriet explicó que se sentía incómoda con su cuerpo y que las actividades cotidianas se volvieron difíciles. Ante ese escenario, decidió buscar una alternativa que no implicara exigencias extremas ni rutinas difíciles de sostener en el tiempo.

Tras investigar distintas opciones, optó por integrarse al programa Weight Watchers, enfocado en la pérdida de peso y en la adopción de hábitos saludables. El plan promueve el consumo de proteínas, fibra y grasas saludables, sin restricciones severas.

El principal obstáculo para Harriet era el sedentarismo y una alimentación poco balanceada. Esa combinación le provocó sobrepeso y varios problemas de salud. Al iniciar el programa, implementó cambios progresivos que generaron resultados visibles en poco tiempo.

Durante los primeros dos meses, siguió una alimentación balanceada, basada en productos integrales. En su menú incluyó pollo, pescado, papas y verduras. Ese cambio marcó una diferencia significativa frente a sus hábitos anteriores.

Además, incorporó actividad física moderada en su rutina diaria. Estableció una meta de 8.000 pasos al día, una cifra que consideró realista y sostenible. Con ese objetivo, dejó atrás el sedentarismo por primera vez.

Con el paso de las semanas, sumó el tenis como actividad regular. En solo un mes, el descenso de peso ya era evidente. Su estado de ánimo mejoró y los problemas de salud comenzaron a disminuir.

Meses después, decidió asistir al gimnasio con el objetivo de fortalecer la musculatura. Este paso ocurrió sin abandonar la alimentación saludable que había sido la base de todo su proceso.

La constancia le permitió alcanzar metas que antes veía imposibles. Durante el verano, logró correr 10 kilómetros, un desafío personal que nunca imaginó cumplir.

Para diciembre de 2025, Harriet ya había perdido cerca de 28 kilos. El cambio ocurrió mediante hábitos sostenidos, una vida más activa y la reducción de excesos, sin recurrir a métodos invasivos.

En redes sociales, sus seguidores destacaron el cambio físico y la perseverancia mostrada a lo largo del año. Muchos señalaron que su historia se convirtió en un ejemplo de motivación para quienes buscan mejorar su salud de forma gradual.

