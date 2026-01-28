Viva

Mujer contó cómo bajó 28 kilos sin dieta estricta ni inyecciones y sorprendió en redes sociales

Creadora de contenido en TikTok explicó cómo perdió 28 kilos en un año sin dietas estrictas ni inyecciones. Su historia sorprendió por los cambios sostenidos y hábitos saludables

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Harriet documentó su proceso de pérdida de peso basado en alimentación balanceada y actividad diaria. En un año bajó 28 kilos sin métodos extremos.
Harriet documentó su proceso de pérdida de peso basado en alimentación balanceada y actividad diaria. En un año bajó 28 kilos sin métodos extremos.







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

