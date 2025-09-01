Planeta insólito

Lo que dos turistas vivieron en Argentina tras abordar un DiDi: el final fue inesperado

Dos turistas fueron víctimas de un robo inusual en Argentina cuando un chofer de DiDi huyó con su equipaje

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
DiDi llegó a Costa Rica el 19 de noviembre del 2019 y su otra línea de servicio, DiDi Food (reparto de comida), el 4 de agosto del 2021.
Dos turistas fueron víctimas de un robo inusual en Argentina cuando un chofer de DiDi huyó con su equipaje. La Policía lo capturó horas después. (Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGDiDiArgentina
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.