Lo que dos turistas vivieron en Argentina tras abordar un DiDi: el final fue inesperado

Dos turistas fueron víctimas de un robo inusual en Argentina cuando un chofer de DiDi huyó con su equipaje. La Policía lo capturó horas después.

Un episodio inusual ocurrido en Argentina captó la atención en redes sociales y medios locales. Un conductor de la plataforma DiDi se llevó el equipaje de dos turistas cuando estos descendían del automóvil en la entrada del barrio cerrado Greenville, ubicado en Berazategui, una localidad de la provincia de Buenos Aires.

Las víctimas, un ciudadano ruso de 29 años y una mujer bielorrusa de 38, abordaron un Toyota Etios blanco rumbo al Hotel Sheraton.

El viaje transcurrió con normalidad hasta que llegaron al ingreso del barrio privado. En ese momento, el conductor aseguró que no podía ingresar porque no tenía la documentación exigida.

Por esa razón, ambos pasajeros bajaron en la dársena de entrada para retirar su equipaje. Sin embargo, cuando comenzaron a sacar las maletas, el conductor aceleró de forma repentina y escapó con las pertenencias aún dentro del vehículo.

El hombre intentó detener la fuga al colgarse de la parte trasera del automóvil, pero perdió el equilibrio y cayó sobre el asfalto. Sufrió lesiones menores y fue atendido en un centro médico.

Las cámaras de seguridad del condominio captaron el momento exacto en que el automóvil arrancó con las maletas adentro. Minutos después, la seguridad privada del lugar activó una alerta al 911.

Mediante la geolocalización de los dispositivos robados, la Policía logró ubicar el automóvil sospechoso en el partido de Lanús, en una vivienda situada sobre la calle Magdalena.

Tras obtener una orden judicial, los agentes allanaron el lugar y detuvieron al conductor. En el procedimiento recuperaron todos los objetos sustraídos: una laptop, un iPad con auriculares, lentes, prendas de vestir, un bolso y los pasaportes de las víctimas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.