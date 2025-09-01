Actriz de ‘Ted Lasso’ reveló que su exnovio golpeó a exjugador del Chelsea tras hallarlo en su cama

Keeley Hazell, actriz de Ted Lasso, contó que su ex agredió a Joe Cole tras hallarlo ebrio dormido en su cama, lo que generó una pelea con consecuencias físicas.

La actriz de Ted Lasso y modelo británica Keeley Hazell, de 38 años, expuso un violento episodio de su pasado en su autobiografía publicada el 26 de agosto.

El relato involucra al exjugador Joe Cole, figura del Chelsea y de la selección inglesa de fútbol, y a su exnovio, identificado por el Daily Mail como el fisicoculturista Lloyd Miller.

El hecho ocurrió en 2006, cuando Hazell regresó a su casa en Londres después de una noche en el Embassy Club. En esa ocasión, Cole se emborrachó y quedó solo. Por ello, la actriz y una amiga decidieron llevarlo a la casa de sus padres, donde lo acostaron para que descansara.

A las 3 a. m., su pareja llamó para avisar que pasaría a recoger una llave. La actriz intentó actuar con normalidad pese al temor de que el exfutbolista se despertara. Al llegar, el hombre le preguntó cómo fue la noche y ella decidió contarle la verdad: Joe Cole estaba dormido en la habitación.

El hombre subió las escaleras para comprobarlo. Momentos después, se escucharon ruidos fuertes. Hazell y su amiga subieron y encontraron a su novio golpeando a Joe Cole en la cabeza. Según narró, el futbolista intentó defenderse sin éxito. Su camiseta estaba rasgada y tenía heridas visibles.

La pelea se trasladó al suelo antes de que Cole escapara. Cuando la actriz cuestionó el motivo de la agresión, su pareja le respondió que el exjugador debía aprender una lección por haber dormido en la cama de su novia.

Días después, Joe Cole fue visto con un ojo morado. La prensa británica informó que un “novio celoso” lo había atacado, aunque Hazell aseguró que no hubo un encuentro romántico con el futbolista.

También desmintió que hubiera una fiesta con la selección inglesa en su casa, como se publicó en ese momento.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.