Viva

Actriz de ‘Ted Lasso’ reveló que su exnovio golpeó a exjugador del Chelsea tras hallarlo en su cama

La británica, de 38 años, reveló nuevos detalles sobre la historia con Joe Cole en su autobiografía recién publicada

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Keeley Hazell, actriz de Ted Lasso, contó que su ex agredió a Joe Cole tras hallarlo ebrio dormido en su cama, lo que generó una pelea con consecuencias físicas.
Keeley Hazell, actriz de Ted Lasso, contó que su ex agredió a Joe Cole tras hallarlo ebrio dormido en su cama, lo que generó una pelea con consecuencias físicas. (O Globo/Reproducción)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGTed LassoJoe Cole
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.