"Ted Lasso", el éxito de Apple TV+, se alzó con el Emmy a la mejor serie de comedia televisiva este lunes en Los Ángeles.

La serie, que sigue a un entrenador de fútbol americano asumiendo un equipo de fútbol inglés, venció a "Abbott Elementary", "Barry", "Curb Your Enthusiasm", "Hacks", "The Marvelous Mrs. Maisel", "Only Murders In The Building", y "What We Do In The Shadows".

pr/atm