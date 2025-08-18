Viva

Salió de un concierto, pidió un Uber y quedó atónita cuando vio que el conductor era un reconocido actor

Por La Nación / Argentina / GDA
Una usuaria de X relató cómo Rafael Ferro fue su chofer de Uber tras un concierto; luego, él confirmó que trabajó en la aplicación por siete meses.
