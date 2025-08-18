Salió de un concierto, pidió un Uber y quedó atónita cuando vio que el conductor era un reconocido actor

Una usuaria de X relató cómo Rafael Ferro fue su chofer de Uber tras un concierto; luego, él confirmó que trabajó en la aplicación por siete meses.

Una joven argentina relató en redes sociales una experiencia inusual. Al salir de un concierto en el Movistar Arena en Buenos Aires, pidió un Uber junto a un amigo y al subir al vehículo notó que el conductor era un famoso actor.

El hecho ocurrió en abril de 2024, tras un recital de Emilia Mernes. La joven, usuaria de la red social X identificada como @swiftstoess, explicó que se subió a una camioneta de alta gama.

LEA MÁS: Uber Eats implementa inteligencia artificial para modificar imágenes de su comida, descripciones y reseñas

Desde el espejo retrovisor, reconoció el rostro del conductor. Minutos después confirmó que se trataba de Rafael Ferro, reconocido por su participación en numerosas películas y series argentinas.

Durante el trayecto, el actor mostró amabilidad y atención, incluso preguntó si deseaban escuchar un tipo de música diferente. El viaje transcurrió mientras sonaba música clásica.

La joven, sorprendida, expresó que le pareció una broma. Días después, confirmó su identidad cuando revisó el alias de la transferencia por el pago del viaje.

En su relato, la usuaria dijo sentirse conmovida al ver a un actor de trayectoria ejerciendo como chofer de aplicación. Comentó que, en ese momento, no sabía que Ferro había sido convocado para participar en la película Quebranto, donde actúa Tini Stoessel.

buen momento para un story time:

post movistar de emilia con mi amigo nos pedimos un uber. cuestión nos viene una camioneta (topisima) el chofer nos saluda, yo lo veo por el espejo y enseguida se me hizo conocido… mi radar cholula no falló ERA EL!!!! fue un copado🥺 re atento + https://t.co/9jJALpUXr4 — m (@swiftstoess) August 17, 2025

Rafael Ferro también compartió su experiencia como conductor

En julio de 2024, durante una entrevista con el escritor Fabián Casas en el programa de streaming Picnic Extraterrestre, Rafael Ferro reveló que decidió trabajar como chofer de Uber durante siete meses debido a la falta de empleo.

Explicó que, ante la caída de sus ingresos y la necesidad de mantenerse activo, se inscribió en la plataforma para probar una actividad diferente. Durante los primeros viajes, intentó justificar su presencia diciendo que estaba preparando un personaje de “taxista porteño”.

Con el paso del tiempo, comenzó a disfrutar la experiencia. En especial, valoró la posibilidad de salir a conducir durante noches lluviosas o fines de semana, cuando no tenía compromisos familiares.

Relató que la rutina como conductor le ayudó a mantener su estabilidad emocional en momentos de mucho tiempo libre.

Durante uno de sus traslados, mientras llevaba a un pasajero desde Retiro hacia el Aeroparque, recibió una llamada donde le informaron que había sido seleccionado para formar parte del elenco de Quebranto. El actor dijo que ese giro profesional le permitió volver a trabajar en el medio y con una buena retribución económica.

LEA MÁS: Le confesó a su nieto cuántos días tardó en casarse y su respuesta sorprendió a todos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.