Le confesó a su nieto cuántos días tardó en casarse y su respuesta sorprendió a todos

Una abuela reveló en TikTok que se casó solo un mes después de conocer a su esposo. El video superó 7 millones de vistas.

El creador de contenido Juan Pablo Viti sorprendió a su audiencia en TikTok al publicar una conversación con su abuela, Clarice, conocida cariñosamente como “Nonna”. En la grabación, que superó 9 millones de visualizaciones, Viti le preguntó a la mujer cuántos días pasaron desde que conoció a su esposo hasta que decidieron casarse.

Clarice reveló que conoció a su futuro esposo el 15 de agosto de 1952 y se casó con él exactamente un mes después, el 17 de setiembre del mismo año. La respuesta generó sorpresa tanto en su nieto como en los miles de usuarios que comentaron el video.

La conversación ocurrió en la cocina, cuando Viti le preguntó a su abuela qué fue lo primero que le dijo su futuro esposo. Ella recordó que, al presentarla una amiga, él le estrechó la mano y le dijo: “Yo me voy a casar con usted”.

Aunque inicialmente Clarice no aceptó, explicó que tardó 15 días en tomar la decisión. Dijo que no quería ser novia, por eso le dio una respuesta clara: o se casaban o se separaban.

Además, la mujer habló con cariño sobre su difunto esposo. Afirmó que tenía ojos celestes y lo describió como un hombre muy atractivo. Viti bromeó con que se parecía a Leonardo DiCaprio, pero ella negó cualquier parecido con el actor.

El video acumuló más de 834.000 me gusta y cientos de comentarios, muchos de los cuales destacaban el encanto y la determinación de Clarice. No obstante, esta publicación no fue la única que generó interés en TikTok.

Otra grabación que llamó la atención fue la que mostró a la abuela preparando café, mientras compartía sus trucos para lograr una buena infusión.

En el video, explicó paso a paso su método: llenar la base de la cafetera con agua fría, sin sobrepasar la válvula de seguridad, colocar el filtro metálico y añadir una cucharada colmada de café molido. Como truco adicional, recomendó hacer un hueco en el centro del café con una cuchara para que el sabor no quede tan fuerte.

Después, enroscó bien la parte superior de la cafetera, la colocó sobre el fuego al máximo y explicó que el secreto está en dejar que el agua hierva, para que el vapor suba y extraiga todo el sabor del café.

También dio una recomendación para desbloquear la cafetera en caso de que se tape: retirar del fuego, colocar la base unos segundos bajo agua fría y luego volver a ponerla en la hornalla. Finalmente, sirvió el café y sugirió, para quienes lo prefieren, añadir solo dos gotitas de fernet.

Juan Pablo Viti continúa compartiendo momentos cotidianos junto a su abuela, lo que ha generado una comunidad fiel interesada en sus charlas y enseñanzas, tanto de amor como de cocina.

