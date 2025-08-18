Viva

Le confesó a su nieto cuántos días tardó en casarse y su respuesta sorprendió a todos

Juan Pablo Viti grabó a su abuela mientras hablaban de su historia de amor y la respuesta se volvió viral en TikTok

Por La Nación / Argentina / GDA
Una abuela reveló en TikTok que se casó solo un mes después de conocer a su esposo. El video superó 7 millones de vistas.
Una abuela reveló en TikTok que se casó solo un mes después de conocer a su esposo. El video superó 7 millones de vistas. (TikTok/@viti.pablo)







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

