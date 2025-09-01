El Mundo

Mujer intentó salir de Estados Unidos con $137.000 escondidos: perdió hasta su automóvil Chevrolet

La CBP interceptó $137.000 ocultos en un Chevrolet durante un control fronterizo en Texas y detuvo a una joven de 25 años

Por La Nación / Argentina / GDA
Estados Unidos permite salir con más de $10.000, pero no declararlos puede causar decomisos, arrestos y abrir investigaciones.
Estados Unidos permite salir con más de $10.000, pero no declararlos puede causar decomisos, arrestos y abrir investigaciones. (CBP/Cortesía)







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

