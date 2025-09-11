Planeta insólito

Ignoró este síntoma común y terminó con un cáncer de próstata avanzado

Fatiga y dolor de espalda fueron las señales ignoradas por un enfermero que terminó con cáncer de próstata avanzado, este es su testimonio

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Matt Riddleston ignoró síntomas de fatiga y dolor lumbar. Más tarde supo que tenía un cáncer de próstata en etapa 4.
Matt Riddleston ignoró síntomas de fatiga y dolor lumbar. Más tarde supo que tenía un cáncer de próstata en etapa 4. (Daily Mail /Daily Mail)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcáncercáncer de próstata
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.