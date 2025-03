‘Tengo cáncer cervical a los 25 años’: El honesto relato de una influencer costarricense

A sus 25 años, Majo Cartín, quien fuera modelo y también ha desarrollado una carrera como influencer en redes sociales, recibió la peor noticia de su vida: le diagnosticaron cáncer cervical.

No lo podía creer; le costó aceptarlo. Ha sido un proceso doloroso, un golpe de realidad y una gran preocupación por su salud, pero también una lección de vida. Ahora, desde su posición como creadora de contenido y joven, quiere compartir su experiencia con mujeres y hombres para crear conciencia y llamar a la prevención.

Majo había tomado relevancia en redes sociales años atrás, pero, por tranquilidad mental, decidió cerrarlas y dedicarse de lleno a su profesión como reclutadora de recursos humanos en una empresa internacional. Sin embargo, hace dos años retomó las redes y ahora las utiliza como un vehículo para contar su verdad, una realidad que viven muchas mujeres y que también es de interés para los hombres.

Tras notar varios síntomas y cambios en su cuerpo, Majo decidió acudir al médico para averiguar qué le ocurría. Experimentaba sangrados fuera de su ciclo menstrual, dolores que ella creía relacionados con los ovarios y molestias durante las relaciones sexuales. Cuando todo llegó a un punto crítico, decidió buscar atención médica.

Para ese momento, llevaba más de un año y medio sin realizarse chequeos médicos, algo que, reconoció, no debió haber dejado pasar por tanto tiempo.

LEA MÁS: María González: Lussania Víquez y Amanda Moncada la aconsejan desde sus vivencias con el cáncer

El primer examen que le realizaron fue un papanicoláu. Contó que dicha prueba es de gran utilidad, pero que ella no sabía que tiene un bajo porcentaje de detección de anormalidades cancerígenas. “Salí normal de células epiteliales, que pueden ser un cambio benigno hormonal o una infección. Pero me recomendaron hacer pruebas del virus del papiloma humano (VPH)”, explicó.

Estos exámenes se los realizó en Corea, donde se encontraba de viaje, pero al regresar a Costa Rica inmediatamente se puso bajo la atención de su ginecóloga, quien le realizó la prueba del VPH. El resultado fue positivo para un genotipo de alto riesgo oncológico.

“Ahí me empecé a asustar. La doctora me explicó que es muy importante quitar el tabú que tenemos sobre las enfermedades de transmisión sexual. Yo sentí mucha pena, me cuestioné por qué a mí si yo me cuidaba. La doctora me dijo que el VPH es casi tan común como una gripe y que casi el 90% de las personas activamente sexuales lo tienen”, relató.

La noticia del cáncer cervical

En un viaje que realizó a México, Majo decidió someterse a un seguimiento médico. “No podía quedarme quieta con la noticia del VPH”, recordó.

En tierras aztecas se realizó un papanicoláu, una colposcopía (para detectar células anormales en el cuello uterino, la vagina o la vulva) y una revisión mamaria.

Majo Cartín insta a las personas a escuchar y ver su cuerpo, y atenderlo ante cualquier situación fuera de lo común para evitar complicaciones de salud. (Instagram Majo Cartín)

“En la colposcopía salió una lesión muy amplia. La doctora me dijo: ‘Esto no es normal’. Salí atacadísima del consultorio”, contó.

Después del examen le realizaron una biopsia que analizó un patólogo. Una vez más, el resultado fue un golpe duro para Majo: no se trataba de una lesión de bajo grado, sino que le habían detectado un carcinoma.

“Lo bueno es que lo detectamos en un momento donde todavía no era un cáncer invasor, no se había movido del cérvix. Era el momento adecuado para actuar”, afirmó.

Majo tenía dos opciones: una histerectomía (extirpación del útero y el cuello uterino) o una conización (extracción de la lesión y cauterización de las paredes del útero). Optó por la segunda.

Tras el procedimiento, regresó al hotel donde se hospedaba con su hermana. Todo parecía estar dentro de lo normal en su recuperación, pero apenas llegó a la habitación, se complicó.

LEA MÁS: Arabella Salaverry ante detección de cáncer metastásico: ‘Más vale la paz si no tenemos certezas’

Sufrió una fuerte hemorragia que la obligó a regresar de emergencia al centro médico. Majo recordó que hubo vasos sanguíneos que no cerraron con la cauterización y eso provocó el sangrado.

Superada la emergencia regresó a Costa Rica. Ahora se encuentra en recuperación y debe realizarse exámenes cada seis meses para comprobar que el carcinoma no se haya regenerado.

Sobre su situación, el dolor, la preocupación y la falta de prevención en su caso, Majo quiso dejar un mensaje importante: “El virus del papiloma humano y las enfermedades de transmisión sexual siguen siendo un tabú muy grande para las mujeres y para la sociedad. No se habla mucho. En mi caso, ahora estoy muy enterada porque es la información que he recopilado desde que lo viví. Hay que estar atentos y atentas a lo que nuestro cuerpo nos dice, verlo, escucharlo y atenderlo al mínimo síntoma, que no nos dé pena nada”, afirmó.