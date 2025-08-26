Salud

Creyó que era solo indigestión, pero era cáncer de intestino en etapa 4: caso conmociona por su inesperado giro

Lo que empezó como una supuesta indigestión llevó a un diagnóstico de cáncer terminal. Un tratamiento experimental cambió el rumbo

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un diseñador creyó tener una indigestión, pero enfrentó un cáncer terminal. Inmunoterapia lo llevó a una sorprendente recuperación.
Un diseñador creyó tener una indigestión, pero enfrentó un cáncer terminal. Inmunoterapia lo llevó a una sorprendente recuperación. (El Tiempo/Canva /El Tiempo/Fotocomposición Canva)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

