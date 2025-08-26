Creyó que era solo indigestión, pero era cáncer de intestino en etapa 4: caso conmociona por su inesperado giro

Un diseñador creyó tener una indigestión, pero enfrentó un cáncer terminal. Inmunoterapia lo llevó a una sorprendente recuperación.

Un diseñador británico de 44 años creyó que su malestar abdominal se debía a un chorizo mal cocido durante un asado familiar.

Sin embargo, los síntomas empeoraron y lo obligaron a buscar atención médica urgente. Los exámenes médicos confirmaron una enfermedad mucho más grave: cáncer de intestino en etapa 4.

LEA MÁS: Mujer colapsó en gimnasio y estuvo ‘muerta’ por 17 minutos: ‘No vi luz, no me sentí en paz’

Matt Eamer, padre de dos hijos y director de una agencia de diseño, vivió un cambio drástico tras conocer el diagnóstico.

Los médicos iniciaron un tratamiento de quimioterapia que se extendió por seis meses, antes de realizarle una cirugía en el hígado en marzo de 2021. Durante el procedimiento, el equipo médico identificó que el cáncer también se había propagado al peritoneo, lo que modificó por completo su pronóstico.

Los especialistas le advirtieron que su expectativa de vida se contaba en meses y no en años.

Ante la complejidad del caso, los médicos le ofrecieron a Eamer una opción reciente de inmunoterapia, basada en fármacos aprobados solo meses antes. Aunque el tratamiento no garantizaba resultados, decidió intentarlo. Contra todos los pronósticos, el cáncer dejó de ser visible en los exámenes tras seis meses de inmunoterapia.

Este resultado sorprendió al equipo médico, que calificó su reacción como una respuesta inusual al tratamiento. A pesar del éxito parcial, Matt mantuvo una actitud reservada frente a su salud, reconociendo que no sabía qué podría depararle el futuro.

Matt cambió su rutina y su enfoque de vida. Decidió priorizar momentos con su familia, como asistir a espectáculos con sus hijos o compartir tiempo en el mar. Afirmó que su diagnóstico le permitió enfocarse más en lo esencial y replantearse el uso de su tiempo diario.

Aunque sus exámenes no mostraron más rastros de la enfermedad, Eamer indicó que no volvió a su antigua normalidad, sino que asumió una nueva manera de vivir. Su historia se convirtió en un testimonio de adaptación ante la incertidumbre.

LEA MÁS: Una joven manipuló pesticidas sin saber el riesgo: hoy lucha contra el cáncer de tiroides

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.