Creía que era solo estrés, pero tenía cáncer de colon: caso de un joven cantante genera alarma

Paciente de 29 años con cáncer de colon hace llamado urgente a jóvenes ante aumento de casos. Conozca los síntomas clave y cómo detectarlos a tiempo.

El cáncer de colon avanza silenciosamente en personas menores de 30 años. Así lo evidenció el caso de Jordan Brunoli, un paciente australiano de 29 años diagnosticado con esta enfermedad en etapa 4, con metástasis en el hígado y los ganglios linfáticos.

Brunoli, quien forma parte de una banda de rock, compartió su historia para alertar sobre los síntomas ignorados y la necesidad de una detección temprana. Su condición actual lo mantiene alejado del trabajo y bajo tratamiento médico.

El diagnóstico llegó tarde: síntomas persistentes no fueron atendidos a tiempo

Durante varios meses, Brunoli buscó atención médica sin éxito. Visitó múltiples centros de salud y fue enviado a casa en repetidas ocasiones, a pesar de presentar dolores persistentes y señales preocupantes.

La ecografía que finalmente reveló la enfermedad provocó un fuerte impacto en él y su entorno cercano. Sus allegados aseguran que el diagnóstico fue completamente inesperado.

Intervención quirúrgica y cambios en su calidad de vida

Dos semanas antes de regresar a casa, Brunoli ingresó al hospital para someterse a una cirugía que incluyó la extirpación de tumores en el intestino y ganglios linfáticos. Como parte del procedimiento, se le instaló un estoma, una abertura en la pared abdominal por donde ahora elimina desechos. Esta modificación representa un cambio drástico en su rutina diaria.

Debido a la gravedad del caso, Brunoli no puede volver a sus labores profesionales. Por esta razón, sus compañeros impulsaron una campaña en la plataforma GoFundMe para recaudar fondos que cubran los gastos médicos, los medicamentos y el acompañamiento terapéutico necesario. La iniciativa también busca apoyar a su pareja durante este proceso.

Llamado urgente a jóvenes: escuche las señales del cuerpo

El testimonio de Brunoli incluye un mensaje directo a las personas menores de 30 años. Insiste en que el cáncer colorrectal ya no es exclusivo de adultos mayores y que prestar atención a los síntomas puede significar la diferencia entre una detección temprana o tardía.

Según la Clínica Mayo, esta enfermedad también puede aparecer en adultos jóvenes. Algunos síntomas de alerta incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangre en las heces, dolor abdominal persistente, fatiga o pérdida de peso sin explicación.

