Ciencia

Una mujer recuperó la vista gracias a un implante de diente en el ojo: ¿cómo lo lograron?

Un equipo médico canadiense combinó odontología y oftalmología para tratar una enfermedad que dejó a la paciente sin visión hace diez años

Por O Globo / Brasil / GDA
Una mujer de 75 años en Canadá recuperó parte de su vista tras una cirugía única que usó su propio diente como soporte para una lente ocular.
