Estuvo 555 días sin corazón y conectado a una máquina: así logró sobrevivir y volver a jugar baloncesto

Superó una enfermedad cardíaca con un corazón artificial en la espalda y volvió a jugar baloncesto antes de recibir un trasplante

Por La Nación / Argentina / GDA
Con solo 16 años, un desmayo llevó a Stan Larkin a vivir 555 días con un corazón artificial antes de lograr un trasplante exitoso.
Con solo 16 años, un desmayo llevó a Stan Larkin a vivir 555 días con un corazón artificial antes de lograr un trasplante exitoso.







