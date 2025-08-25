Una joven manipuló pesticidas sin saber el riesgo: hoy lucha contra el cáncer de tiroides

Una mujer denunció haber desarrollado cáncer de tiroides luego de haber estado expuesta a químicos peligrosos durante su formación académica en Estados Unidos. La afectada presentó una demanda en la que atribuye su enfermedad al contacto prolongado con pesticidas y herbicidas.
Se trata de Ling Long Wei, una ciudadana de origen chino, quien trabajó como asistente de investigación entre 2008 y 2011. Durante ese periodo cursaba una maestría en el área de horticultura en una universidad del estado de Michigan.
Según consta en la denuncia, la mujer realizaba prácticas de campo en terrenos externos a la institución. Estas jornadas, según su defensa legal, se extendían hasta por ocho horas. En dichas actividades, estuvo en contacto directo con productos tóxicos sin haber recibido capacitación ni el equipo de protección necesario.
Su abogada informó en conferencia de prensa que, en ese entonces, la joven no utilizó guantes, mascarilla ni overol, a pesar de aplicar químicos considerados tóxicos. La exposición constante a esas sustancias habría provocado el desarrollo de un carcinoma papilar de tiroides, una forma de cáncer.
La demanda incluye una solicitud de indemnización por $100 millones, al considerar que la institución incumplió su deber de resguardar la salud de quienes realizan trabajos académicos en sus instalaciones o bajo su coordinación.
La universidad, a través de su vocera, declinó comentar el caso debido a que se encuentra en proceso de litigio. Sin embargo, aseguró que la institución prioriza la salud y seguridad de su comunidad. También destacó que proporcionan capacitaciones y equipos de protección como parte de sus políticas internas.
Pese a esa declaración, la defensa de la demandante insiste en que la falta de medidas de protección adecuadas y la exposición prolongada a sustancias tóxicas fueron determinantes en el diagnóstico de cáncer.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.