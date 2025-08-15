Estos son los diez tipos de cáncer más mortales en Costa Rica

El cáncer es de las enfermedades más comunes y mortales en Costa Rica.

De hecho, el estudio de Perfil Epidemiológico 2019-2023 realizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) indicó que, en conjunto, fue la primera causa de muerte en los nacionales en estos cinco años, con 22.537 decesos.

Sin embargo, no todos los tumores son igual de incidentes ni igual de letales, por lo que no todos tienen el mismo peso en la muerte de la población en Costa Rica.

Con base en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), La Nación hizo un listado de los diez cánceres más mortales para hombres, mujeres y ambos sexos. La diferenciación por sexo biológico es importante, porque no necesariamente la enfermedad afecta por igual.

En ambos sexos, los tumores de estómago, próstata y mama son los principales.

Cuando se observa el caso de los hombres, el cáncer de mama desaparece de los diez tumores más mortales. De hecho, solo tres hombres murieron por esta causa en el último año. Eso sí, aparece el mieloma múltiple, un tipo de cáncer en los glóbulos blancos.

En las mujeres, las regiones anatómicas se hacen patentes: desaparece el cáncer de próstata y aparecen cuello de útero y ovario. Los tumores mamarios figuran en primer lugar.

Estos listados se refieren a la mortalidad (cantidad de muertes en una población) y no a la letalidad (cantidad de muertes en las personas que enferman de determinado mal). Por ejemplo, la cantidad de muertes por cáncer de próstata tiene más que ver con que es un cáncer muy común (y lo padecen muchos hombres) que porque sea un cáncer muy agresivo o letal.

¿Qué es el cáncer?

En rosado se ven las células cancerosas, que se diseminan por el cuerpo. (Shutterstock/Shutterstock)

Lo que conocemos como cáncer no es una sola enfermedad. En realidad, es una “sombrilla de enfermedades” que se caracteriza por una reproducción anómala de células que van formando tumores.

En una entrevista anterior, Carlos López-Otín, catedrático en el área de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad de Oviedo, en España, explicó que es un grupo de enfermedades sumamente complejo.

Un tumor surge de la acumulación de daños en nuestro material genético, el cual está constituido en cada célula por más de 3.000 millones de piezas químicas llamadas nucleótidos.

El especialista afirmó que el cáncer se inicia con una célula que comienza con una característica: el egoísmo. En el camino va adquiriendo otras dos características y se va reproduciendo: la “inmortalidad” y ser viajera.

Paso a paso: un cambio o mutación en una de estas piezas sería suficiente para que una célula normal empiece a transformarse poco a poco en una entidad egoísta, la cual no para de crecer y reproducirse.

Después, esa célula egoísta también tiene ínfulas de inmortalidad: no acepta morir. Un millón de células mueren por segundo; esta muerte es necesaria para mantener al organismo humano con vida. “Nada más basta que una no quiera morirse, y ya todo cambia”, apuntó López.

Finalmente, esta célula también es viajera y busca diseminarse por otros territorios del organismo para obtener los nutrientes o el oxígeno precisos para seguir creciendo. Estas células viajeras son las que finalmente causan metástasis (tumores en otras partes del cuerpo), y, precisamente, son la causa de la mayoría de las muertes por cáncer.