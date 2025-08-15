Cáncer gástrico, el más mortal en Costa Rica, retrocede… pero repunte sería inevitable

El cáncer de estómago o cáncer gástrico ha sido históricamente de los más comunes y mortales en Costa Rica. Es el tercer tumor más común y el cáncer más mortal para los hombres y el segundo más mortal para las mujeres, según datos del Registro Nacional de Tumores y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Un grupo de profesionales de la salud se dio a la tarea de evaluar el impacto de esta enfermedad en territorio nacional. Analizaron los casos, fallecimientos, cantones con mayor impacto, grupos de edad con mayor afectación, si hay diferencias por sexo y proyectaron cómo podría afectar la enfermedad a futuro. También brindaron información sobre cómo detectar temprano este padecimiento.

Los especialistas encontraron, por ejemplo, que desde hace décadas el impacto en casos y muertes es cada vez menor, pero las proyecciones indican que van a subir. También confirmaron una mayor afectación en hombres y en las zonas que tradicionalmente se han vinculado con la enfermedad, como la zona de Los Santos o Cartago.

El grupo fue integrado por profesionales de varias escuelas e institutos de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas (ACIB), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Salud. Los resultados fueron publicados en la revista The Lancet Regional Health: Americas.

“Costa Rica es un lugar donde tradicionalmente hay mucho cáncer gástrico. Siempre se ha caracterizado por tener altas tasas y no está muy clara la razón”, comentó Rolando Herrero Acosta, director de la ACIB y uno de los investigadores.

Para el especialista, estudiar estas variables puede dar ideas sobre posibles causas o factores de riesgo. Además, las proyecciones a futuro le permiten al sistema de salud planificar.

Alejandro Calderón Céspedes, investigador de la CCSS, añadió: “Aunque hay otros tipos de cáncer de los que se habla más frecuentemente, el cáncer gástrico sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en nuestro país”.

¿Qué sucede con el cáncer gástrico en Costa Rica?

LEA MÁS: ¿Cómo cuidar nuestra salud digestiva?

Cáncer gástrico en descenso

Los investigadores analizaron los datos registrados entre 1990 y 2022, año más reciente para el cual hay datos disponibles. En ese periodo hubo 23.381 casos nuevos y 20.216 decesos. Según el INEC, el año pasado murieron 612 personas por esta causa, para una tasa de 11,93 por cada 100.000 personas.

Uno de los primeros hallazgos es que la incidencia y los decesos por cáncer de estómago han venido en descenso. “Del año 90 al 2022 ha disminuido (la mortalidad) cerca de un 4% por año”, puntualizó Herrero.

El descenso no ha sido homogéneo. Calderón precisó que, en todo el periodo estudiado, la disminución de fallecimientos ha sido de un 54% en hombres y un 44% en mujeres. Esta diferencia puede deberse a que este tumor es menos común en mujeres, por lo que tiene menor umbral para reducirse.

No se tienen claras las razones por las cuales se da este descenso, pero Herrero tiene una hipótesis.

“Ha disminuido la incidencia de Helicobacter pylori (bacteria directamente relacionada con el desarrollo de este cáncer). Es una bacteria que está muy relacionada con condiciones sanitarias, como la falta de potabilización de agua y manipulación de alimentos.

“Las nuevas generaciones ya han visto menos exposición a esta bacteria. Y en general estamos viendo que el cáncer se está desarrollando en las edades que comenzaron a exponerse más jóvenes a la bacteria y tienen más tiempo con ella”, manifestó.

No obstante, esto no se mantendría de esta forma. Las proyecciones realizadas por el equipo más bien indican que la incidencia tendería al alza en los próximos años.

Las estimaciones prevén que el descenso termine, que los casos y muertes se estabilicen y que en 2050 comenzarían a subir. Hay tres escenarios posibles, según el documento:

Si la baja es de un 2,7% por año (como se observó entre 2006 y 2022), para el 2050 el número anual de muertes subiría a cerca de 800. Si el descenso se mantiene al ritmo histórico de todo el periodo, el número de muertes podría subir a 900 para el 2050. Si las muertes se mantienen estables y no disminuyen, se esperarían unas 1.500 muertes en el 2050.

“La proyección es que tendremos un aumento importante en el número de muertes anuales. Esto se debe principalmente por ser una pirámide poblacional que va envejeciendo”, explicó Calderón.

El artículo científico señala que los individuos de 70 años o más eran el 3% de la población en 1990 y se duplicaron al 6% en 2022. Para el 2050 se espera que este grupo represente el 15% de la población y que, según los modelos de proyección, registren entre el 65% y el 71% de los tumores gástricos.

¿Cómo se desarrolla el cáncer gástrico?

¿Cómo se desarrolla el cáncer gástrico?

Para entender por qué se da ese comportamiento de descenso y futuras proyecciones del cáncer de estómago es importante entender que este se desarrolla de formas diferentes a otros tumores.

Como se explicó anteriormente, la bacteria H. pylori está directamente vinculada con este tipo de cáncer. Esta es una bacteria muy prevalente en Costa Rica y se calcula que está presente en entre el 70% y 80% de la población. Sin embargo, la gran mayoría no desarrollarán cáncer; el patógeno se quedará en el sistema digestivo sin afectarlo.

Esta bacteria produce inflamación en el estómago y esto con el tiempo va desarrollando gastritis crónicas. El sistema inmunitario, por sí mismo, no logra eliminar esta bacteria.

Con el tiempo, en algunas personas la inflamación estomacal llevará a una gastritis crónica atrófica, en donde ya casi no quedan células en el epitelio del estómago.

Luego, se produce un proceso llamado metaplasia intestinal en el que, según Herrero, las células se vuelven más parecidas a las del intestino. Después de esto, si no se atiende, vendría el desarrollo del cáncer.

La bacteria sí puede tratarse con productos médicos con antibióticos y antiácidos; en la gran mayoría de los casos, esto reduce significativamente el riesgo de cáncer. Para ello es necesario que las personas con problemas gástricos se hagan exámenes periódicos para detectar la presencia de la bacteria u otra anomalía.

Herrero aclaró que no todas las gastritis tienen que ver con Helicobacter ni con cáncer.

Los cantones con más cáncer gástrico

El cáncer no afecta por igual en todo el país. El equipo estudió en detalle las zonas más y menos afectadas en esos 32 años, y determinó que el impacto es mayor en el centro del país y el Pacífico Norte, especialmente en las montañas.

“En un área tan pequeña como la de Costa Rica esas diferencias geográficas son muy importantes”, afirmó Herrero.

El impacto del cáncer gástrico en Costa Rica no es igual en todos los cantones. En este mapa se ve colores más oscuros los de mayor mortalidad. (The Lancet Regional Health: Americas/The Lancet Regional Health: Americas)

Cuando se analiza los resultados por cantones se ve que cantones de la zona de los Santos, Puriscal, Cartago y Hojancha sobresalen entre las 10 comunidades con mayor mortalidad en el lapso estudiado.

Calderón apuntó que todas estas son zonas montañosas, pero todavía se requieren estudios para determinar si hay causas específicas.

Por el contrario, Garabito, Sarapiquí y Talamanca tienen menos de un 25% de la mortalidad vista en los cantones más mortales.

Cáncer de estómago por edad y sexo

Cuando se estudian los datos por sexo, los hombres tienen una mayor predominancia tanto en casos como en mortalidad.

“A partir de los 40 años los hombres presentan el doble en tasa de mortalidad que las mujeres”, resumió Calderón.

El documento indica algunas hipótesis. Una podría ser que las mujeres tengan algún nivel de protección hormonal. Otra, que los hombres fuman más y el tabaquismo puede darle ventajas a la bacteria.

Sin embargo, esto debe estudiarse más a fondo.

Cuando se ve por grupos de edad, solo el 1% de los casos y las muertes se vio en menores de 30 años y comenzó a subir a partir de los 40 años. El 45% de los casos y el 55% de las muertes fue en personas de 70 años o más.

¿Cómo prevenir y detectar temprano el cáncer gástrico?

El reporte finaliza con varias recomendaciones para bajar más el impacto de este cáncer. El primero está relacionado con generar programas de detección temprana que descubran la H. pylori antes de que genere mayores lesiones y pueda tratarse.

En Costa Rica está la experiencia del Centro de Detección Temprana del Cáncer Gástrico en Cartago, pero no está estandarizada.

“En los lugares del mundo donde se hace tamizaje sistemático a todas las personas se ve un descenso. Después de los 40 años se les hace cada dos años una gastroscopia para detectar cáncer lo más temprano posible. Eso podría hacer que el tumor sea tan pequeño y se trate ahí mismo. Esos tumores así de tempranos tienen alta sobrevida”, manifestó Herrero.

Las acciones individuales también tienen peso. Si la persona tiene la posibilidad de hacerse una gastroscopia cada dos años después de los 40 años, esto le puede ayudar a detectar lesiones pequeñas y a dar tratamiento. Además, las personas con familiares directos con cáncer deberían comenzar estos exámenes desde los 30 o 35 años, porque su riesgo genético puede ser mayor.