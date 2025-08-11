Planeta insólito

Dueña de apartamento en Nueva York huye luego de que el techo se derrumbara y liberara miles de cucarachas vivas: ‘Salieron disparadas’

La joven reside en un lujoso apartamento del Upper East Side de Nueva York, una de las zonas mas exclusivas de la ciudad

Por El Tiempo / Colombia / GDA y Valezka Medina Barrios

Una mujer en Nueva York fue víctima de un escenario digno de película de terror cuando el techo de su apartamento se derrumbó, dejando caer cerca de ella miles de cucarachas vivas.








