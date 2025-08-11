Dueña de apartamento en Nueva York huye luego de que el techo se derrumbara y liberara miles de cucarachas vivas: ‘Salieron disparadas’

Una mujer en Nueva York fue víctima de un escenario digno de película de terror cuando el techo de su apartamento se derrumbó, dejando caer cerca de ella miles de cucarachas vivas.

Se trata de Carolyn, una joven de 30 años que reside en el Upper East Side de dicha ciudad, quien relató a través de Tiktok que el incidente ocurrió a finales de julio, luego de regresar de un viaje. Al entrar al baño, notó una grieta considerable sobre el inodoro y contactó al propietario, quien aseguró que enviaría a alguien a revisar el problema al día siguiente.

Carolyn relató en TikTok cómo vivió una de las noches más aterradoras de su vida. El video ya acumula 343.000 reproducciones en TikTok. (TikTok)

Sin embargo, la pesadilla llegó antes de lo esperado, a solo horas de la conversación, mientras se preparaba para dormir, el techo se vino abajo. “Oí cosas caer en mi baño. Encendí la luz y, mientras miraba, el techo se abrió y cayó al suelo. Con él, miles de cucarachas salieron disparadas por todas partes, y también agua. Nunca me había puesto a gritar y llorar tan rápido en mi vida”, relató la joven.

En el momento de pánico desatado por el incidente, Carolyn intentó alejarse del suelo subiéndose al sofá, pero había polvo, agua y por supuesto, cucarachas; motivo por el que se comunicó con el administrador del inmueble y decidió marcharse del lugar.

Mujer huye de apartamento tras derrumbarse el techo y liberar miles de cucarachas

La joven reservó una habitación en un hotel cercano, “Ni siquiera tengo pijama. Solo vine con lo que tenía porque tenía miedo de tocar mis cosas. No sé cómo podré volver a dormir en mi apartamento después de lo que vi. Tengo miedo de que se me caiga el techo encima”.

Actualmente, se están realizando trabajos de restauración en el apartamento. No obstante, Carolyn aseguró que no tiene intención de renovar el contrato de arrendamiento tras lo ocurrido.