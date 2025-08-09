Huésped de Airbnb denunció que anfitrión usó inteligencia artificial para manipular fotos y acusarla de daños por $16.000

Airbnb reembolsó $5.700 a una huésped acusada de causar $16.000 en daños con pruebas falsas.

Una mujer de Londres recuperó los $5.700 que pagó por alquilar un apartamento en Manhattan, después de que el Airbnb determinara que un anfitrión la acusó falsamente de causar daños valorados en $16.000 mediante fotos supuestamente manipuladas con inteligencia artificial.

La estadía estaba prevista para dos meses y medio, pero la huésped se marchó a las siete semanas porque no se sentía segura en el vecindario.

Poco después, el anfitrión presentó imágenes de una mesa de centro con una grieta y afirmó que también había dañado un colchón, un sofá, un microondas, un televisor, un aire acondicionado y un robot aspirador.

La mujer negó las acusaciones y aseguró que las fotografías mostraban inconsistencias visuales que podían indicar manipulación digital. Añadió que ofreció como testigo a una persona que presenció la entrega del inmueble, el cual —según su versión— estaba limpio y sin daños.

En un inicio, la plataforma resolvió que debía pagar más de $7.000 al propietario. Tras apelar y luego de que medios británicos consultaran sobre el caso, Airbnb revisó el fallo y le propuso un reembolso parcial de $1.140, que rechazó.

Ella pudo demostrar que la foto enviada por el anfitrión había sido editada. (Reddit/Reddit)

Finalmente, recibió el monto total de la reserva y la empresa eliminó la valoración negativa que el anfitrión había publicado.

La compañía indicó que sus especialistas analizan todas las pruebas disponibles para dar un resultado proporcional y que los usuarios pueden apelar las decisiones.

También confirmó que abrió una revisión interna sobre el manejo del caso y que el anfitrión fue advertido por violar los términos de uso.

La afectada expresó preocupación porque otros viajeros puedan ser víctimas de fraudes similares, dada la facilidad con la que —según dijo— ahora se pueden generar imágenes falsas con inteligencia artificial y que estas sean aceptadas como prueba.

