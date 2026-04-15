Planeta insólito

Director se lanza contra tirador y frustra tiroteo en su colegio: así fue el impactante momento

El exalumno ingresó al complejo educativo con la intención de recrear una masacre ocurrida hace 27 años

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Por Fátima Jiménez
Tiroteo
Kirk Moore, director de una escuela en Estados Unidos, se convirtió en un héroe al detener a un atacante armado. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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