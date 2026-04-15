Director se lanza contra tirador y frustra tiroteo en su colegio: así fue el impactante momento

Kirk Moore, director de una escuela en Estados Unidos, se convirtió en un héroe al detener a un atacante armado.

En menos de un minuto, lo que pudo convertirse en otra tragedia escolar por tiroteo en Estados Unidos se transformó en una historia de heroísmo. El protagonista es Kirk Moore, director de la secundaria Pauls Valley High School, en Oklahoma, quien logró detener a un exalumno armado tras abalanzarse sobre él, a pesar de recibir un disparo en la pierna.

De acuerdo con la versión oficial, el pasado 7 de abril de 2026, Victor Lee Hawkins, de 20 años, ingresó al vestíbulo del centro educativo con dos pistolas semiautomáticas que, según las autoridades, pertenecían a su padre y fueron tomadas sin permiso.

Una vez dentro, el joven apuntó a varias personas y les ordenó tirarse al suelo. Hawkins intentó disparar contra dos estudiantes, pero en ambos casos las armas fallaron, lo que permitió que las potenciales víctimas se alejaran del área.

Más tarde, el exalumno confesó a los investigadores que deseaba “realizar su propio tiroteo escolar, como los atacantes de Columbine”, en referencia a la masacre de 1999 en una secundaria de Colorado, en la que murieron 15 personas.

Según los fiscales, Hawkins reconoció que no sentía simpatía por el director Moore y que su plan era matar estudiantes, docentes y al propio director, antes de suicidarse.

La reacción heroica

Las cámaras de seguridad de la escuela captaron el momento en que Moore detectó al agresor y decidió intervenir.

En las imágenes, difundidas por medios estadounidenses, se observa al director abalanzarse por la espalda sobre Hawkins mientras este sostenía un arma.

Durante el forcejeo, el atacante disparó e impactó la pierna de Moore, pero el arma cayó al suelo. Un subdirector acudió en su ayuda y, entre ambos, lograron reducir al joven y retenerlo hasta la llegada de la policía.

La Oficina Estatal de Investigación de Oklahoma (OSBI) destacó que la rápida reacción del personal fue clave para evitar una tragedia mayor. Aunque Hawkins logró accionar una de las pistolas dentro del edificio, el único herido fue el propio director.

Detención y cargos

Hawkins fue arrestado en el lugar y enfrenta cargos de intento de homicidio y otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego en una institución educativa.

Los investigadores indicaron que el joven admitió haber tomado las armas sin autorización de su padre y acudir a la escuela con la intención de matar. Los fiscales advierten que su comportamiento responde a un patrón de emulación de tiroteos previos, algo que preocupa a las autoridades estadounidenses.

Recuperación y reconocimiento

Tras el suceso, se aplicó el protocolo de emergencia, se cerró la escuela y los estudiantes fueron trasladados a un punto seguro en coordinación con la policía local.

Moore fue llevado a un hospital cercano, donde fue atendido por la herida de bala. Tanto él como las autoridades confirmaron que se encuentra estable y en recuperación, y que su deseo es volver al trabajo lo antes posible.

El gobernador de Oklahoma y otros funcionarios estatales calificaron al director como un “héroe” y destacaron que su decisión “salvó vidas”. Padres y alumnos también expresaron su agradecimiento por la reacción del personal y por seguir los protocolos de seguridad que impidieron una nueva masacre escolar.