Tiroteo escolar en Argentina deja un muerto y al menos ocho heridos

Buenos Aires, Argentina. Un alumno ingresó armado a un colegio de la localidad de San Cristóbal, Santa Fe, Argentina , mató a un compañero en el patio interno de la institución e hirió a al menos otros dos estudiantes adolescentes, que fueron alcanzados por perdigones.

El hecho ocurrió en la entrada de la Escuela N.º 40 “Mariano Moreno”, cuando la comunidad educativa del lugar estaba formada, esperando para izar la bandera. El atacante, de 15 años y que cursaba tercer año, de repente extrajo la escopeta de una funda de guitarra y efectuó alrededor de cinco disparos.

La víctima fatal tenía 13 años. En medio de la desesperación, los jóvenes comenzaron a las corridas, rompieron vidrios e hicieron llamados acongojados a sus familiaresy hubo seis menores más heridos.

El autor del ataque fue aprehendido por la Policía local luego de que un asistente escolar lograra contenerlo. El hombre se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta, informaron las fuentes oficiales de la Gobernación de Santa Fe consultadas por La Nación (Argentina).

Los dos estudiantes hombres alcanzados por los perdigones de una escopeta 12/70 tienen 13 y 15 años. Ambos debieron ser trasladados al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, aunque el menor fue derivado en código rojo por la gravedad de las heridas que tenía en la cara y el cuello.

El otro alumno lastimado presentaba lastimaduras de menor gravedad, con lesiones en uno de los brazos y en el tórax. El doctor Armando Borsini, director del hospital de la ciudad, confirmó que ambos menores no tienen riesgo de vida.

Una de las víctimas presentaba impactos en la región frontal y el tórax, por lo que fue derivado para la realización de una tomografía y una evaluación más exhaustiva, informó el medio local Uno.

“Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados”, detalló el profesional y añadió que algunos de ellos llegaron al centro de salud con cortes y golpes ocasionados al intentar escapar del establecimiento en medio del pánico.

Respecto de estas víctimas, desde el gobierno local informaron que son seis los estudiantes que presentan heridas superficiales y que se encuentran en condición estable.

El funcionario santafesino Ramiro Muñoz contó, en diálogo con TN, que “los docentes decían que [el atacante] era buen alumno y mostraba buena conducta”. Indicó que el padre y la tía de la víctima fatal son empleados municipales de San Cristóbal. “Nos toca de lleno el dolor de esta familia porque la conocemos”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

A raíz de lo sucedido, que tuvo lugar unos 14 minutos después de las 7, se declaró asueto y duelo y se suspendieron las actividades programadas para la semana en esa institución ubicada en la calle J. M. Bullo 1402. Tras ser evacuada de inmediato, la escuela se mantenía acordonada desde primera hora.