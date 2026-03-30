El Mundo

Tiroteo escolar en Argentina deja un muerto y al menos ocho heridos

El atacante, de 15 años y ya detenido, efectuó varios disparos; estudiantes corrieron por toda la escuela de Santa Fe para poder huir.

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Por La Nación / Argentina / GDA
Tiroteo en una escuela de Santa Fe, Argentina, deja un muerto y ocho heridos.
Tiroteo en una escuela de Santa Fe, Argentina, deja un muerto y ocho heridos. (captura de pantalla/La Nación / Argentina / GDA)







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