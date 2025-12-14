El Mundo

Detienen a persona relacionada con el tiroteo en universidad de Estados Unidos

La policía de Estados Unidos detuvo a una persona de interés por el tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence, que dejó dos muertos y nueve heridos. El campus permaneció confinado tras el ataque.

EscucharEscuchar
Por AFP
Captura de video de cámaras de seguridad difundida por la Policía de Providence muestra al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown caminando cerca del campus el 13 de diciembre de 2025. El ataque dejó dos muertos y nueve heridos y provocó el confinamiento de la universidad.
Captura de video de cámaras de seguridad difundida por la Policía de Providence muestra al sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown caminando cerca del campus el 13 de diciembre de 2025. El ataque dejó dos muertos y nueve heridos y provocó el confinamiento de la universidad. (HANDOUT/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TiroteoUniversidadEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.