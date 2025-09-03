Piercing en dedo de hija de Kim Kardashian genera críticas: preocupación por posible infección

Un piercing en el dedo de North West, hija de Kim Kardashian, desató críticas por la edad de la menor y señales de posible infección.

La empresaria y estrella de reality shows Kim Kardashian enfrentó nuevamente una ola de críticas, esta vez por una decisión estética relacionada con su hija mayor, North West, de 12 años, fruto de su matrimonio con el rapero Kanye West.

Durante unas vacaciones recientes en Italia, madre e hija compartieron varias fotografías en redes sociales.

Las imágenes mostraron un detalle que captó de inmediato la atención de los seguidores: North tiene un piercing en el dedo medio, una elección que causó sorpresa por la edad de la menor y por el aparente estado de la piel alrededor de la joya.

LEA MÁS: Corsé y minifalda: el atuendo de North West, hija de 12 años de Kim Kardashian, genera opiniones divididas

Usuarios en redes sociales expresaron preocupación por la posibilidad de una infección. Algunos señalaron que la piel en el área del piercing lucía inflamada o irritada.

Kim Kardashian blasted for letting daughter North West, 12, get dangerous hand piercing https://t.co/oxwokcHLuT pic.twitter.com/97yTRbN8T6 — Page Six (@PageSix) September 2, 2025

Esta no es la primera vez que Kim Kardashian recibe críticas por decisiones estéticas relacionadas con su hija. En el pasado, fue cuestionada por permitir que North utilizara joyas dentales.

LEA MÁS: El cambio extremo de Dwayne ‘La Roca’ Johnson sorprende: bajó casi 30 kilos para su nuevo papel en el cine

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.