Piercing en dedo de hija de Kim Kardashian genera críticas: preocupación por posible infección

Una foto durante sus vacaciones en Italia mostró a la hija de Kim Kardashian con un piercing en el dedo que generó preocupación por su salud

Por O Globo / Brasil / GDA
Un piercing en el dedo de North West, hija de Kim Kardashian, desató críticas por la edad de la menor y señales de posible infección.
Un piercing en el dedo de North West, hija de Kim Kardashian, desató críticas por la edad de la menor y señales de posible infección. (O Globo/O Globo)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

