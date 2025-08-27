Corsé y minifalda: el atuendo de North West, hija de 12 años de Kim Kardashian, genera opiniones divididas

En redes sociales se desató un intenso debate por el look de North West, hija de 12 años de la empresaria estadounidense Kim Kardashian y del rapero Kanye West.

La menor fue fotografiada luciendo un corsé negro con escote pronunciado y una minifalda con detalles de encaje, un atuendo que encendió las plataformas digitales y dividió opiniones, ya que muchos usuarios consideraron que no era un vestuario apropiado para su edad.

Las imágenes muestran a North junto a su madre en Roma, Italia. Según el medio Page Six, ambas se dirigían a una cena en un exclusivo restaurante de la capital italiana.

Madre e hija descendieron de una camioneta que las trasladó desde el hotel en el que se hospedaban, escoltadas por un equipo de seguridad. Al llegar a su destino, fueron recibidas por una tormenta de flashes, relató una fuente al medio especializado.

En la misma velada, Kardashian lució un vestido lencero negro con un sujetador de encaje transparente.

Ante la circulación de las imágenes en redes sociales, los comentarios a favor y en contra no tardaron en aparecer: “Qué inapropiado, Kim”, escribió una persona, mientras otra agregó: “No me gusta que una niña de 12 años use un corsé”.

No obstante, otros usuarios defendieron el outfit de North, calificándolo como “lindo” y “apropiado para su edad”. Una usuaria de X opinó: “No estamos en 2002, estamos en 2025. Ahora las cosas son diferentes”.

Kardashian comparte con su exesposo West a North, así como a sus otros tres hijos: Saint, de 9 años; Chicago, de 7; y Psalm, de 6.