Kim Kardashian preocupada porque su hija aparece en una canción de Kanye West y Diddy Combs

En medio del escándalo del artista Sean Diddy Combs, quien será juzgado por varios crímenes sexuales, el cantante Kanye West volvió a generar controversia. Después de afirmar en redes sociales que existe una conspiración contra el rapero encarcelado, ahora publicó una canción en X, en la que se escucha la voz de Combs.

La canción inicia con lo que parece ser la voz de Diddy agradeciendo a Kanye West por su apoyo. En el audio, menciona que nadie se ha comunicado con él mientras está en la cárcel. West responde asegurando que el rapero ha sido como un padre para él, incluso antes de conocerse en persona.

Sin embargo, lo más sorprendente es que North West, la hija mayor de Kanye y la socialité Kim Kardashian, también aparece en la canción. La niña de 11 años rapea una línea: “Cuando me veas brillar, verás la luz”.

El medio Page Six informó que West tuvo una acalorada discusión con Kardashian por la participación de North en la canción. En respuesta, la madre de la pequeña intentó evitar el lanzamiento del tema con una solicitud legal.

El sábado, Kanye West compartió la canción titulada Lonely Roads Still Go to Sunshine en X. Poco después, eliminó un mensaje donde mostraba una captura de pantalla con un supuesto intercambio de mensajes de texto con su exesposa. Según TMZ, West se mostró molesto porque Kardashian registró el nombre de su hija para usos comerciales. En el mensaje, le dijo: “No volveré a hablar contigo”.

El Daily Mail informó de que Kardashian intentó impedir la publicación de la canción y ahora busca eliminarla de X. Como evidencia, Kanye West compartió capturas de mensajes donde aseguraba estar en “guerra” con su expareja.

En los mensajes, West adjuntó lo que parece un documento legal de cese y desista. Kardashian respondió: “Te pregunté si podía registrar su nombre para usos comerciales y me dijiste que sí. Cuando tenga 18 años, será para ella”. Según los reportes, la empresaria buscaba evitar que North apareciera en la canción de Diddy para protegerla.

Kim Kardashian teme que North West, su hija, quede vinculada a la controversia de Sean 'Diddy' Combs. (Archivo)

Fuentes cercanas a Page Six corroboraron que Kardashian envió la documentación a Kanye, pero él se negó a unirse a una mediación de emergencia con un juez. No obstante, prometió no volver a publicar la canción.

Según los informantes, Kim Kardashian no quiere que su hija se involucre en las controversias recientes de Kanye West. Tampoco desea que el nombre de North quede vinculado a los problemas legales de Diddy.

