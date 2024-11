Kanye West es denunciado por agresión sexual

El músico Kanye West fue acusado de tocar de manera inapropiada y amordazar con fuerza a una modelo durante la filmación de un videoclip en 2010, según señala la demanda presentada ayer en su contra. La modelo Jenifer “Jenn” An, que fue concursante de America’s Next Top Model, alega que el rapero la agredió sexualmente mientras estaba en el set de In for the Kill, de La Roux.

