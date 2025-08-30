Kim Kardashian está en el ojo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por estas declaraciones

Las críticas de Kim Kardashian hacia las medidas contra la población migrante en Estados Unidos no cayeron bien en el gobierno de Donald Trump.

En los últimos años, Kim Kardashian se ha convertido en una figura muy vocal sobre temas sociales y políticos, y sus criterios ya incomodaron al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Durante un reciente evento en Europa, la socialité fue crítica sobre las deportaciones masivas implementadas por el presidente Donald Trump. Y por supuesto, como ya es regla en el gobierno de Trump, las declaraciones de Kim fueron duramente criticadas por autoridades.

En declaraciones al medio TMZ, la subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, arremetió contra Kardashian afirmando que estaba mal informada y desconectada de la realidad.

“Se trata de criminales violentos que la Seguridad Nacional, bajo el liderazgo del presidente Trump y la secretaria Noem, ha retirado de las calles de Los Ángeles: asesinos, violadores, miembros de pandillas y pedófilos”, expresó McLaughlin.

Donald Trump cita a San José como una de las ciudades con peor inseguridad

Además, la funcionaria acusó a la celebridad de actuar “en favor de los criminales a costa de ciudadanos inocentes y de valientes miembros de la ley”.

Por su parte, la subsecretaria adjunta de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, también defendió la postura gubernamental sobre el tema migratorio.

“El presidente Trump está cumpliendo su promesa con el pueblo estadounidense de deportar a inmigrantes ilegales criminales y hacer a América segura nuevamente, sin importar lo que digan las celebridades de élite de Hollywood”, afirmó.

Kim Kardashian habla sobre las políticas migratorias

La política migratoria de Donald Trump ha sido calificada como "inhumana" por Kim Kardashian. (AFP)

La famosa fue homenajeada por su activismo en justicia penal durante los Premios DVF de Diane von Furstenberg, celebrados en Venecia, según reseñó Variety.

El jueves 28 de agosto, poco antes de recibir el premio, fue consultada sobre su opinión respecto a las redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Kardashian expresó: “En las noticias escuchas: ‘Oh, se trata de personas que han cometido estos crímenes’. Pero luego te enteras de todas las personas que han trabajado tan duro para construir nuestro país, y de tantas otras que son una parte fundamental de él y que están siendo afectadas”.

La estrella del reality show añadió que era complicado actuar en este tema, pero que se debe hacer todo lo posible para proteger a quienes realmente han apoyado y construido Estados Unidos.

Curiosamente, Kardashian recibió el premio de manos de Chris Young, un hombre al que ayudó a liberar de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito menor relacionado con drogas.

Anteriormente, Kardashian ya había calificado las redadas en California como “inhumanas” y había alzado la voz a través de sus redes sociales.

En mayo pasado, logró graduarse como abogada, un interés que heredó de su padre, Robert Kardashian, quien formó parte del equipo legal de O.J. Simpson durante el mediático juicio de los años noventa.