Kim Kardashian está en el ojo del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos por estas declaraciones

La famosa socialité fue duramente acusada de defender “criminales violentos” por importantes funcionarias del gobierno de Trump

Por El Universal / México / GDA y Juan Pablo Sanabria
Kim Kardashian
Las críticas de Kim Kardashian hacia las medidas contra la población migrante en Estados Unidos no cayeron bien en el gobierno de Donald Trump. (AFP)







El Universal

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

