Viva

Periodista y su esposo aparecen muertos en su casa; su hijo de tres años estaba ileso

Un familiar de la pareja los encontró tras notar su ausencia en un evento al que debían asistir

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Reportera
Christina Chambers y su esposo Johnny Rimes fueron encontrados sin vida el pasado 16 de diciembre. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Christina ChambersJohnny Rimes
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.