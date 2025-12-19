Periodista y su esposo aparecen muertos en su casa; su hijo de tres años estaba ileso

Christina Chambers y su esposo Johnny Rimes fueron encontrados sin vida el pasado 16 de diciembre.

La reportera estadounidense Christina Chambers y su esposo Johnny Rimes fueron encontrados sin vida dentro de su casa en Hoover, Alabama, Estados Unidos, el 16 de diciembre.

De acuerdo con medios locales, Chambers, de 38 años, quien también era profesora de periodismo, presentaba múltiples heridas de bala, al igual que su pareja, de 41 años.

El hijo de tres años de la pareja se encontraba en la vivienda, pero resultó físicamente ileso, informó la Policía. Según los reportes, fue el pequeño quien abrió la puerta al padre de Rimes, quien acudió al lugar tras preocuparse porque la familia no asistió a un evento de la iglesia, como contaron los vecinos a medios locales.

En una actualización oficial, publicada el 17 de diciembre, la Policía de Hoover informó que investigan el caso como un aparente asesinato-suicidio, aunque no revelaron quién sería el autor del tiroteo.

Chambers tuvo una destacada carrera como periodista deportiva, colaborando recientemente con WBRC 6 News. Además, era profesora de periodismo en una escuela secundaria.

Tras conocerse su fallecimiento, el superintendente de las escuelas de la ciudad de Alabaster, Wayne Vickers, expresó que Chambers “rápidamente forjó vínculos significativos con sus alumnos”.

Tras el crimen, se creó una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente al hijo de la pareja.

“El dinero recaudado se utilizará para cubrir sus gastos educativos y futuras oportunidades académicas. Al donar, honra su vida y ayuda a perpetuar el amor y los sueños que tenían para su dulce hijo”, se lee en la descripción de la campaña.

Con esta imagen, la cadena 'WBRC 6 News' se despidió de la reportera, quien fue encontrada sin vida dentro de su casa. (Tomada de redes sociales)

El testimonio de un vecino

Charles Maple, de 80 años, vecino de la pareja y residente frente a su vivienda, relató a People.com que conocía a Chambers desde hacía años y compartían un interés por los deportes.

“Los conocí desde que eran novios hasta que se casaron, eran felices... hasta un final absolutamente trágico”, dijo Maple.

Según contó, en los últimos dos años notó un cambio en la pareja, a quienes siempre había considerado ejemplares.

“Simplemente sentí que algo no andaba bien”, comentó. “De vez en cuando me daba cuenta; hablaba con Christina y... a veces se puede interpretar a la gente, pero no quería profundizar en eso”, agregó.

Maple explicó que su presentimiento fue tan fuerte que, al ver las patrullas frente a la casa el martes, no se sorprendió del todo al conocer lo ocurrido.

“Me quedé muy impactado, pero por alguna razón, que no sé por qué, no me sorprendió del todo”, concluyó.