Muere la orca más solitaria del mundo a los 36 años en Argentina

La última orca en cautiverio de América del Sur murió en un parque acuático argentino tras más de tres décadas fuera de su hábitat natural

Por O Globo / Brasil / GDA
La orca Kshamenk murió a los 36 años en un parque argentino. Vivió sola desde el 2000 y fue símbolo del debate sobre cautiverio animal.
La orca Kshamenk murió a los 36 años en un parque argentino. Vivió sola desde el 2000 y fue símbolo del debate sobre cautiverio animal. (Mundo Marino/Mundo Marino)







