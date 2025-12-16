Muere la orca más solitaria del mundo a los 36 años en Argentina

La orca Kshamenk murió a los 36 años en un parque argentino. Vivió sola desde el 2000 y fue símbolo del debate sobre cautiverio animal.

Murió Kshamenk, la orca más solitaria del mundo, a los 36 años en Argentina. El deceso ocurrió este domingo 14 en el parque acuático Mundo Marino, en Argentina. El ejemplar macho era reconocido como la última orca en cautiverio de América del Sur.

La administración del parque informó que se abrieron investigaciones internas. Sin embargo, la fundación a cargo indicó que la causa fue un infarto cardiorrespiratorio. Según la institución, la muerte se relacionó con su edad, ya que tenía 36 años.

Kshamenk fue rescatado en 1992 en la bahía de Samborombón. Autoridades recibieron un aviso por cuatro animales encallados en el estuario. En el sitio hallaron a la orca sola, con una edad estimada de tres años.

Durante algunos años compartió su espacio con una orca hembra llamada Belén, rescatada en otro operativo. Belén murió en el año 2000 cuando estaba embarazada. Desde entonces, Kshamenk permaneció solo en su hábitat.

La fundación recordó su historia en una publicación institucional. Indicó que el animal formó parte central de la labor educativa del parque y que dejó una huella en quienes trabajaron con él.

En junio de este año, Kshamenk volvió al centro de la atención pública. Una ONG difundió un video donde se le observó en una piscina de 12 metros de ancho por 4 de profundidad. Las imágenes circularon de forma masiva en redes sociales.

La grabación impulsó un debate legislativo en Argentina. Surgió la propuesta conocida como Ley Kshamenk, que buscó prohibir los espectáculos con animales en el país.

Pese a la polémica, Kshamenk continuó con presentaciones para el público. El animal realizaba saltos, acenos y movimientos sincronizados bajo la guía de entrenadores, según registros del parque.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.