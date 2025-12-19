Greg Biffle, campeón de Nascar, muere en accidente aéreo junto a su esposa y sus dos hijos

El piloto retirado de Nascar Greg Biffle, y su familia, durante un evento automovilístico.

El piloto retirado de Nascar, Greg Biffle, su esposa Cristina Grossu Biffle y sus dos hijos, murieron el jueves 18 de diciembre tras un accidente aéreo en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Según informaron medios locales, otras tres personas que viajaban a bordo del avión privado Cessna Citation C550, también perdieron la vida.

El siniestro ocurrió durante el aterrizaje en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, donde el impacto provocó un incendio de gran magnitud.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte explicó que la aeronave había despegado poco antes, pero al intentar regresar se estrelló.

“La familia de Nascar está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable labor humanitaria tras el fin de su carrera. Expresamos nuestras más profundas condolencias”, expresó Nascar en X.

El legislador republicano Richard Hudson, amigo cercano de la familia, manifestó su profunda tristeza por el fallecimiento de Biffle, su esposa y sus hijos.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían”, escribió Hudson en redes sociales.

“Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás”, agregó.

De acuerdo con la prensa local, las condiciones climáticas adversas podrían haber influido en el accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte anunció que ha desplegado un equipo de investigación para determinar las causas del siniestro.