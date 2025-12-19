Viva

Famosa estrella de Netflix impacta al mundo al revelar que tiene VIH: ‘Rompo este silencio tan doloroso’

El artista dio la noticia sin tapujos en su cuenta de Instagram

Por Jessica Rojas Ch.
El VIH solo se transmite por contacto directo con sangre infectada u otros fluidos de riesgo; en superficies, el virus se inactiva en segundos.
El artista de 34 años reveló que tiene VIH y que abordará su situación en un documental que estrenará en el 2026. (Archivo)







Eduardo CasanovaVIH
