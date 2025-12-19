Famosa estrella de Netflix impacta al mundo al revelar que tiene VIH: ‘Rompo este silencio tan doloroso’

El artista de 34 años reveló que tiene VIH y que abordará su situación en un documental que estrenará en el 2026.

Un famoso actor y director de cine y televisión sorprendió al público y a las lides de las artes con el anuncio de que tiene VIH. La noticia la confirmó en su propia cuenta de Instagram.

Se trata del artista español Eduardo Casanova, reconocido por interpretar al personaje Fidel Martínez González en la serie de televisión Aída, además de sus trabajos actorales en otras producciones como La casa de las flores, Alguien tiene que morir y Érase una vez... pero ya no; todas de Netflix.

En cine ha destacado en filmes como La novia de América y Al margen, donde actuó y también fue director. El intérprete de 34 años publicó un amplio mensaje en Instagram donde hizo el anuncio y aprovechó para mostrar un adelanto del documental sobre su vida.

Eduardo Casanova es un referente del cine y la televisión en España. Con su trabajo ha destacado en producciones como 'Aída' y 'Alguien tiene que morir' (de Netflix). (Instagram)

“Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH”, escribió.

De acuerdo con el diario El País de España, esta es la primera vez que un “personaje tan famoso y con tanto impacto cultural como Casanova” hace una revelación de este tipo.

“Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo. Lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme”, agregó el artista en relación con que su situación será abordada de manera amplia en el documental.

“Lo hago con dignidad. La dignidad debería ser la forma en que todas las personas con VIH pudieran salir del armario (...) Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz”, agregó.

La película sobre su vida se estrenará en el 2026. El País explicó que la manifestación de Casanova sigue la estela de su primera incursión como creador absoluto en la ficción Silencio, de Movistar Plus, que se estrenó el 1. ° de diciembre, Día Mundial del Sida.

En esta producción, el español “aborda la evolución del VIH desde el origen de la pandemia hasta la actualidad, incidiendo en la reivindicación de los derechos de las personas seropositivas. Una miniserie en la que mezcla humor, vampiros y crítica social y en cuya producción han participado, entre otros, Apoyo Positivo”, detalló El País.