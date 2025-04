Cantante impacta al mundo al revelar que tiene VIH: ‘No sé a quién contagié’

El cantante argentino Jonathan Müller, conocido como El Villano, reveló este lunes 28 de abril que tiene VIH. La noticia la compartió a través de un video de seis minutos publicado en redes sociales, donde relató cómo recibió el diagnóstico y su decisión de hacerlo público.

Müller, quien lleva más de una década en la música cumbia, contó que no sabe cómo ni de quién se contagió. Además, advirtió que las personas que mantuvieron relaciones con él antes de su diagnóstico podrían estar en riesgo, aunque aclaró que desde hace dos años tiene una pareja estable.

“Tengo VIH y todos mis amigos y familiares se están enterando a través de este video, porque no quería que nadie me pare por hacerlo”, empezó el músico de 34 años de edad. “Siento que mi propósito es compartirles toda mi verdad, desde lo más oscuro que viví, hasta la luz y conectar con Dios”, continuó con voz acongojada.

“La verdad que me sentía muy bien, en mi mejor momento de vida y fui al médico por un dolor de panza y porque me veía un poco más flaco. Me sentía un poco cansado. Y entonces me mandaron a hacer muchos análisis, entre ellos los del VIH. Y todo me salió bien, pero VIH positivo”, confirmó El Villano.

El cantante argentino el Villano impactó al revelar que tiene VIH

Otro de los puntos que más comentarios generó fue que el artista confesó no saber cómo se contagió de VIH.

“No sé quién me contagió, no sé a quién contagié, porque hace dos años que estoy con la misma persona y gracias a Dios ella se analizó y está bien. Porque siempre nos cuidamos”.

Por último, Jonathan Müller reflexionó: “Siempre me di cuenta de que no era algo que me lo iba a guardar para mí. Sé que tuve un pasado de excesos, de alcohol, de drogas, de sexo. De noches en las que terminaba y me despertaba al otro día sin acordarme de nada”.

Luego de ello, habló de cómo gracias a Dios salió de esa “mier***” en la que estaba, en donde “domina el ego” e “importa el qué dirán y las comparaciones”. Según definió, fue una persona que llegó a autodestruirse en su ámbito privado.

(Instagram/Instagram)

Allí es donde decantó en la fe y aseguró tener “contacto directo con Dios”. Por lo tanto, insistió en que el video lo vean cada vez más personas, para tomar noción sobre el VIH.

El clip titulado: “Cuidá tu salud, conectá con Dios y compartí este video, así tomamos conciencia”, se volvió viral y en pocas horas alcanzó el millón y medio de reproducciones.

“Vamos Villano, no estás solo”; “Sos valiente en contarlo”; “Hoy en día una persona con VIH puede llevar una vida normal sin transmitirla”; “Fuerzas” y “Sos valiente al contarlo con todos los prejuicios que hay”, fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus seguidores.