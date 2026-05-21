Periodista mexicano sufrió violento asalto mientras realizaba una transmisión en vivo (video)

El periodista mexicano parqueó su carro en una gasolinera para conectarse a una transmisión en vivo.

Un hecho violento que ocurrió en México y quedó registrado en televisión ha conmocionado al público internacional. Se trata del asalto del que fue víctima un periodista deportivo de ese país, justo en el momento en que realizaba una transmisión en vivo para un programa.

El video se volvió viral en las últimas horas, ya que muestra la inseguridad que se vive en el país azteca.

Todo ocurrió mientras el periodista Fernando Vargas se conectó a una transmisión para el espacio Activo deportes. El comunicador estaba dentro de su carro conectado al show por medio de su teléfono celular.

Mientras estaba conversando con su compañero en el set, se ve cómo un hombre lo aborda por la ventana del vehículo, para luego obligarlo a entregarle las llaves, la billetera y el teléfono. Vargas se asustó y bajó del carro.

“No puede ser”, atinó a decir el compañero en el set de televisión, mostrando una reacción de preocupación y lamentándose por la situación.

El asalto ocurrió la noche del 19 de mayo en Cuernavaca, Morelos.

Según explicó Infobae, Vargas se estacionó en una gasolinera para realizar el enlace televisivo.

“Los delincuentes le quitaron la cartera, el teléfono celular y otras pertenencias. También se llevaron el automóvil. El periodista pidió conservar alguna identificación, pero los responsables rechazaron su solicitud”, agregó Infobae.

De acuerdo con la información, minutos más tarde del hecho, la policía auxilió al periodista, quien logró contactar a sus familiares y posteriormente presentó la denuncia correspondiente.